Buon onomastico Edoardo, oggi 13 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Si festeggia, in forma straordinaria, oggi, 13 ottobre, Sant’Edoardo detto il Confessore, figlio di Etelredo II d’Inghilterra e della sua seconda moglie, Emma di Normandia. Fu canonizzato santo della Chiesa cattolica nel 1161 da Papa Alessandro III nella cattedrale di Anagni. In forma ufficiale il Santo viene festeggiato anche il 5 gennaio.

Edoardo il Confessore salì al trono di Inghilterra dopo un lungo esilio

Edoardo re d’Inghilterra. Edoardo trascorse un lungo periodo di esilio in Normandia – 25 anni – e secondo quanto riferito dagli storici fu durante questo periodo che sviluppò una forte fede. Dopo il tentativo di spodestare Aroldo I e la morte del fratello Alfred, torturato durante la prigionia, Edoardo fu invitato a tornare in Inghilterra e salì al trono il 3 aprile 1043 con il popolo che lo acclamò re di Londra. Il suo regno fu segnato da pace e prosperità anche se non mancarono forti contrasti.

Canonizzazione e culto. La sua canonizzazione avvenne nel 1161 ad opera di papa Alessandro III. Inizialmente il culto di Edoardo fu limitato solo alle diocesi inglesi e la sua memoria liturgica fu fissata il 5 gennaio, giorno della sua morte.

Nel 1689 il culto del santo fu esteso a tutta la Chiesa occidentale e la festa fu stabilita il 13 ottobre. Il monaco Osberto di Clare, priore dell’abbazia di Westminster, lo rappresentò come santo e taumaturgo attribuendogli diversi miracoli per aver guarito malati con un semplice tocco o con l’acqua.

Origine del nome. Edoardo è un nome maschile italiano che significa “curatore della proprietà, guardiano dei beni”. S. Edoardo confessore è patrono dei re, dei matrimoni difficili, sposi separati e famiglia reale inglese.

Buon onomastico Edoardo, Eduardo 13 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi, 13 ottobre,in occasione della ricorrenza di Sant‘Edoardo in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Edoardo (Eduardo nella versione spagnola adottata soprattutto in Campania). Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 13 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.