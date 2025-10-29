Tragedia a Bellaria, chi era Evan Oscar: il fratello 18enne di Andrea Delogu morto in un incidente con la moto

Il fratello di Andrea Delogu è morto in un terribile incidente in moto

Chi era Evan Delogu e cosa è successo a Bellaria?

Una tragedia improvvisa ha colpito la famiglia della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Il fratello diciottenne, Evan Oscar Delogu, è morto nel pomeriggio lungo via Vittor Pisani a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, in seguito a un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo era alla guida della sua moto Benelli 750 quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro due pali della luce in sequenza. Erano circa le 15.40 quando il giovane ha iniziato a sbandare, carambolando sull’asfalto prima di andare a un impatto devastante che non gli ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivere.

I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti, insieme all’automedica e all’elisoccorso partito da Ravenna. Le manovre di rianimazione sono durate a lungo, ma ogni tentativo è stato vano. Evan è morto praticamente sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nonostante indossasse il casco. Il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha disposto il sequestro della moto, mentre gli agenti della Polizia Locale di Bellaria hanno effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni tecniche.

Perché Evan ha perso il controllo della moto? Le ipotesi degli inquirenti

Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro. È quanto emerge dai primi accertamenti della Polizia Locale, che ora sta lavorando per capire cosa sia successo in una strada definita dal sindaco Filippo Giorgetti “dritta, liscia e senza intersezioni laterali in quel tratto”. Una dinamica che appare tanto semplice quanto misteriosa. Non si esclude nessuna ipotesi: dal possibile malfunzionamento meccanico della Benelli a una distrazione improvvisa, fino alla possibilità di un improvviso malore del ragazzo. Solo la relazione tecnica e il sequestro del mezzo potranno chiarire se la morte del diciottenne sia imputabile a un errore di guida o a cause esterne. Al momento, ciò che è certo è che Evan avrebbe impattato prima contro un palo della luce sul margine destro della strada, per poi venire sbalzato e colpire un secondo palo pochi metri più avanti. L’impatto è stato violentissimo.

Il dolore della famiglia Delogu: il messaggio del padre Walter

La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Bellaria e tutta l’area riminese. Evan era conosciuto, amato e descritto come un ragazzo solare, con una grande passione per i motori. Su Instagram, la sorella Andrea Delogu lo aveva celebrato in un post lo scorso 18 settembre con parole affettuose e orgogliose: “Mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto”. Parole che oggi risuonano come un ricordo struggente.

Poco dopo la notizia della tragedia, il padre Walter Delogu, noto per essere stato per anni autista e guardia del corpo di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, ha scritto un messaggio di addio sui social: “Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma”. Sui social i messaggi di cordoglio sono migliaia, da amici, conoscenti e fan della sorella Andrea, oggi concorrente di “Ballando con le Stelle”.

Le prossime mosse dell’inchiesta sulla morte di Evan Delogu

La salma del ragazzo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni della Procura di Rimini. Non è escluso che venga disposta un’autopsia per chiarire definitivamente le cause del decesso e verificare se Evan abbia avuto un malore prima della perdita di controllo del mezzo. Il sindaco Giorgetti ha annunciato che il Comune si stringerà attorno alla famiglia Delogu con un gesto istituzionale nel giorno delle esequie, non appena sarà disposto il dissequestro della salma e resa nota la data dei funerali. Intanto, Bellaria continua a interrogarsi su una tragedia che ha spezzato una vita a soli diciotto anni e lasciato una famiglia distrutta dal dolore.