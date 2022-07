Cade nel pozzo artesiano e muore mentre festeggia i 40 anni: spunta il video di Antonio Andriani

Ballava felice nel giorno del suo compleanno con gli amici intorno a lui in una villa di Erice, in provincia di Trapani. Antonio Andriani, manager originario di Molfetta (Bari) ma residente in Sicilia per motivi di lavoro dal 2015, sabato 2 luglio aveva organizzato una festa in grande stile per il suo 40esimo compleanno.

Il pozzo artesiano era coperto da una lastra di cemento che ha ceduto quando il manager ha iniziato a ballare

In pochi secondi si è materializzato il dramma con il pugliese che inizia a saltare a ritmo di musica sulla lastra di cemento posizionata su un pozzo artesiano dopo aver chiuso una telefonata. La copertura cede e l’uomo cade nel pozzo e muore sotto gli occhi atterriti degli amici. L’accaduto, verificatosi intorno alla mezzanotte, è stato ripreso da uno smartphone con il video agghiacciante che è stato caricato sul web.

Nel filmato si vedono gli ultimi istanti di vita di Antonio Andriani fino alla tragica caduta che non gli ha dato scampo. Una ragazza corre a guardare nel pozzo e iniziare a gridare per la disperazione. Per recuperare il corpo del manager è stato necessario l’intervento dei sommozzatori in quanto il corpo era precipitato a 27 metri di profondità. Sulla tragica morte del quarantenne è stata aperta un’inchiesta con il proprietario della villetta che è stato iscritto sul registrato degli indagati.

Il momento della caduta nel pozzo artesiano di Antonio Andriani

Gli ultimi istanti di vita di Antonio Andriani in un video diffuso sul web, un indagato

Un atto dovuto che gli permetterà di partecipare con un proprio consulente agli accertamenti tecnici disposti dalla Procura. Il pm ha disposto la restituzione della salma ai familiari mentre nelle scorse ore sono stati ascoltati gli invitati alla festa di compleanno. Antonio Andriani lavorava per la Bio Salus e quando era stato nominato direttore commerciale dell’ufficio di Trapani aveva preso in affitto la villetta in contrada Pegno dove è deceduto sabato 2 luglio.

Appena un anno fa su Facebook aveva ricordato che dieci anni prima aveva vinto la battaglia con il cancro. “Sono trascorsi 10 anni dalla rinascita, oggi festeggio la vita” – aveva scritto il manager che era un grande fan di Renato Zero e che a Molfetta era conosciuto anche per aver organizzato numerosi concerti tributo.