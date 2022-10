Cagnolina lanciata sui binari della metro a Milano: Lucille salvata e adottata da addetto Atm

Tremava tra le braccia di un addetto alla Security dell’Atm di Milano che senza indugiare si è fiondato sui binari della stazione Bisceglie ed ha evitato tragiche conseguenze. Una cagnolina meticcia, simile ad un Jack Russell, di circa 3 mesi si è aggrappata al 34enne e non l’ha più lasciato.

Momenti di terrore alla stazione Bisceglie di Milano, italo peruviana lancia cagnolina sui binari

Il suo padrone, una transessuale italo peruviana fuori controllo, l’aveva lanciata sui binari davanti agli occhi inorriditi di chi aspettava l’arrivo dello metro. Momenti di concitazioni si sono vissuti intorno alle 18 di lunedì 3 ottobre al capolinea della metropolitana rossa con gli operatori Atm che sono riusciti a bloccare la senza fissa dimora che aveva creato scompiglio sulla banchina urlando e scagliando la sua rabbia contro la povera cucciola, salvata da un tragico destino da Antonio Romeo che ha raccontato al quotidiano Il Giorno quegli istanti drammatici.

Antonio Romeo: ‘Mi sono lanciato subito sui binari, tremava: si è subito affezionata a me’

“Mi sono lanciato sui binari senza neppure pensarci. Non potevo lasciare che la cagnolina corresse anche solo un minimo rischio. Si è subito affezionata a me”. Una volta verificato che non aveva il microchip si è attivato per adottarla ed una volta ricevuto il via libera dalla Questura di Milano l’ha portata a casa per la felicità della figlia di due anni e mezzo e allargando la famiglia degli amici pelosetti in casa.

“Avevamo già un cane e tre gatti. Con la mia compagna abbiamo deciso di chiamarla Lucille, perché questo nome compare in una serie televisiva (“The walking dead“) che amiamo”. La 34enne trans italo peruviana è stata denunciata dalle Volanti per interruzione di pubblico servizio (linea bloccata per 40 minuti) e maltrattamento di animali.