«Ti accompagno io», poi il dramma: Camilla Villani muore a 20 anni dopo lo schianto contro un muro, cosa è successo

Camilla Villani

L’auto è uscita di strada a Casteggio: la 20enne è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è morta poco dopo in ospedale

Una serata d’estate trascorsa con gli amici si è trasformata in una tragedia per Camilla Villani, la giovane di appena 20 anni morta nelle prime ore del mattino a Casteggio, in provincia di Pavia, dopo un violento incidente stradale. La ragazza aveva accettato un passaggio da una conoscente per rientrare a casa, ma quel tragitto di pochi minuti si è concluso nel peggiore dei modi.

L’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro il muro di cinta di una villa e per Camilla non c’è stato nulla da fare.

La serata con gli amici e il passaggio per tornare a casa

La ventenne, residente a Fumo, frazione di Corvino San Quirico, aveva trascorso la serata insieme ad alcuni amici nella piazza principale di Casteggio.

Poco prima delle quattro del mattino doveva rientrare a casa, dove viveva con la madre e il fratello. A quel punto una conoscente di 32 anni, residente in zona, le avrebbe offerto un passaggio.

«Ti accompagno io», le avrebbe detto prima che entrambe salissero a bordo della Citroën.

Lo schianto dopo poche centinaia di metri

Erano circa le 3.45 quando la vettura ha imboccato via Brodolini.

Dopo aver percorso soltanto alcune centinaia di metri, all’altezza di una curva nei pressi del civico 31, la conducente ha improvvisamente perso il controllo dell’auto.

La Citroën è salita sul marciapiede ed è finita violentemente contro il muro di cinta di una villa.

L’impatto è stato devastante.

Camilla Villani è stata sbalzata fuori dal finestrino, andando a battere violentemente la testa contro il muretto in cemento prima che l’auto terminasse la sua corsa contro la recinzione dell’abitazione.

Il boato e la disperata corsa dei soccorsi

Il rumore dello schianto ha svegliato i residenti della zona.

Diversi vicini sono usciti immediatamente dalle abitazioni dopo aver sentito il forte boato e hanno lanciato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti le ambulanze del 118, un’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Como.

I sanitari hanno trovato la giovane in condizioni disperate e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Voghera.

Purtroppo, nonostante ogni tentativo dei medici, la ventenne è morta poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso.

La conducente dell’auto è stata invece trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale di Pavia, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono una possibile velocità non adeguata nell’affrontare la curva oppure un eventuale guasto meccanico, ma nessuna pista viene esclusa.

Saranno inoltre effettuati gli accertamenti previsti dalla legge sulla conducente per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Gli inquirenti dovranno chiarire anche se Camilla Villani indossasse regolarmente la cintura di sicurezza al momento dell’impatto, un elemento che potrebbe risultare importante per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

La morte della giovane ha lasciato sotto shock la comunità dell’Oltrepò Pavese, dove la ventenne era molto conosciuta.