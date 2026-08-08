Una delle auto coinvolte nel tragico incidente lungo la statale 106

Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente nei pressi dello svincolo di Pietragrande

Un violento schianto sulla Strada Statale 106 Jonica è costato la vita, come riferito da La C News, a Mario Garito, 45 anni, residente a Catanzaro. Il tragico incidente si è verificato nella serata di venerdì 7 agosto all’altezza dello svincolo di Pietragrande, dove si sono scontrati una Fiat Panda, un SUV Audi e una motocicletta.

Per il conducente della Panda non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato devastante e il 45enne è morto sul colpo. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118 prima di essere trasferite in ospedale.

L’impatto sulla Statale 106 e la morte di Mario Garito

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda, un SUV Audi e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, Mario Garito, il cui decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Gli altri tre coinvolti hanno riportato ferite di diversa entità e sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Sul luogo della tragedia sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, con il personale del Distaccamento di Soverato.

I pompieri hanno lavorato insieme ai sanitari del Suem 118 per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente, prestare assistenza ai feriti e consentire il loro trasferimento in ospedale.

Successivamente hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei tre veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’impatto, evitando ulteriori rischi per gli automobilisti.

Statale 106 chiusa in entrambe le direzioni

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e i rilievi delle forze dell’ordine, la Strada Statale 106 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

La chiusura ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione fino al completamento delle operazioni di emergenza e della successiva bonifica della carreggiata.

Indagini aperte sulla dinamica dello schianto

Spetterà ora ai Carabinieri chiarire l’esatta sequenza dell’incidente e verificare le cause che hanno portato allo scontro mortale.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

L’ennesima tragedia sulla Statale 106, una delle arterie più pericolose del Sud Italia, riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza lungo una strada che continua purtroppo a essere teatro di gravi incidenti.