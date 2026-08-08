Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente nei pressi dello svincolo di Pietragrande
Un violento schianto sulla Strada Statale 106 Jonica è costato la vita, come riferito da La C News, a Mario Garito, 45 anni, residente a Catanzaro. Il tragico incidente si è verificato nella serata di venerdì 7 agosto all’altezza dello svincolo di Pietragrande, dove si sono scontrati una Fiat Panda, un SUV Audi e una motocicletta.
Per il conducente della Panda non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato devastante e il 45enne è morto sul colpo. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118 prima di essere trasferite in ospedale.
L’impatto sulla Statale 106 e la morte di Mario Garito
La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.
Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda, un SUV Audi e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, Mario Garito, il cui decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei soccorsi.
Gli altri tre coinvolti hanno riportato ferite di diversa entità e sono stati affidati alle cure del personale sanitario.
L’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118
Sul luogo della tragedia sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, con il personale del Distaccamento di Soverato.
I pompieri hanno lavorato insieme ai sanitari del Suem 118 per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente, prestare assistenza ai feriti e consentire il loro trasferimento in ospedale.
Successivamente hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei tre veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’impatto, evitando ulteriori rischi per gli automobilisti.
Statale 106 chiusa in entrambe le direzioni
Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e i rilievi delle forze dell’ordine, la Strada Statale 106 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.
La chiusura ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione fino al completamento delle operazioni di emergenza e della successiva bonifica della carreggiata.
Indagini aperte sulla dinamica dello schianto
Spetterà ora ai Carabinieri chiarire l’esatta sequenza dell’incidente e verificare le cause che hanno portato allo scontro mortale.
Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.
L’ennesima tragedia sulla Statale 106, una delle arterie più pericolose del Sud Italia, riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza lungo una strada che continua purtroppo a essere teatro di gravi incidenti.