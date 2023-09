Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 4.2 fa sobbalzare i napoletani: gente in strada

Una forte scossa di terremoto ha fatto sobbalzare i napoletani nel cuore della notte. La terra ha tremato intorno alle 3:35 di mercoledì 27 settembre provocando panico e paura tra i residenti. In molti si sono riversati in strada temendo nuovi movimenti tellurici.

Gli strumenti dell’Ingv hanno registrato un sisma di magnitudo 4.2 con epicentro ai Campi Flegrei ad una profondità di 3 km.

Terremoto Campi Flegrei 4.2, la paura corre su Twitter: ‘Il letto ha tremato a lungo’

In tanti hanno cercato informazioni utili sui social ed in particolari su Twitter, altri hanno contattato forze dell’ordine e vigili del fuoco per avere notizie e consigli su come comportarsi.

Da Posillipo al centro storico in tanti hanno raccontato di aver avvertito la scossa sottolineando che è stata più forte di quelle registrate nei giorni scorsi, con epicentro ai Campi Flegrei, che pure avevano creato preoccupazione e portato in strada numerose persone.

“Questa volta è stata più forte delle altre volte”. In molti hanno raccontato che il letto ha tremato per diversi secondi”. Un altro utente ha rimarcato la lunghezze della scossa.