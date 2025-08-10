Cane lasciato legato al sole per giorni a Giugliano: muore di stenti, indaga la Polizia

A Giugliano un cane è morto di stenti dopo essere rimasto legato per giorni a una cyclette mentre la padrona era fuori città

La tragedia di Giugliano: cane muore dopo giorni legato al sole

A Giugliano, nel Napoletano, un episodio di crudeltà ha suscitato indignazione: un cane è stato lasciato legato per due giorni sotto al sole cocente, legato con una catena corta, dalla sua proprietaria partita per le vacanze. L’animale è morto dopo atroci sofferenze. L’intervento degli agenti della Municipale e delle Guardie Zoofile dell’Oipa ha permesso di salvare l’altro cane, ma il dramma ha scosso profondamente la comunità.

La denuncia del deputato Borrelli e il salvataggio

A denunciare l’accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che, su segnalazione di un attivista animalista, si è recato personalmente sul posto per verificare la situazione. “Una donna ha lasciato i suoi due cani esposti alle intemperie, uno era legato a una cyclette con una catena corta. Dopo due giorni sotto il sole cocente è morto, mentre l’altro è stato salvato in extremis. La padrona è stata denunciata ma non è ancora tornata dalle vacanze”. — ha spiegato Borrelli. “Il povero animale ha provato a liberarsi, procurandosi anche lesioni, ma non ce l’ha fatta”.

Il colpo di calore nei cani: un’emergenza sottovalutata

Nando Cirella, delle Guardie Zoofile dell’Oipa, ha spiegato che il colpo di calore è una grave emergenza veterinaria che si verifica quando la temperatura corporea dell’animale sale eccessivamente, soprattutto in condizioni di caldo intenso senza possibilità di disperdere il calore. I sintomi vanno riconosciuti tempestivamente per intervenire e salvare il cane. «Lasciare un cane legato al sole senza acqua e riparo è un atto di crudeltà — ha dichiarato —. È responsabilità di ogni proprietario garantire luoghi freschi e acqua sempre a disposizione».

Un appello ai cittadini: non voltarsi dall’altra parte

Il deputato Borrelli ha lanciato un appello a tutta la popolazione: «Segnalate ogni situazione di pericolo, difendiamo i nostri amici a quattro zampe. Non possiamo permettere che queste torture restino impunite». La vicenda di Giugliano richiama l’attenzione sulla necessità di maggior controllo e sensibilizzazione sul benessere animale, soprattutto durante le ondate di caldo estivo.