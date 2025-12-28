Paolo Fox svela il 2026 a Domenica In: anno di fuoco, svolte improvvise e segreti dei segni

Un’apertura stellare per Domenica In: Paolo Fox e il 2026 sotto il segno del fuoco
Apertura all’insegna delle stelle per Domenica In, con Paolo Fox protagonista assoluto della puntata andata in onda oggi, domenica 28 dicembre. In studio, accanto a Mara Venier, una parata di ospiti – da Nino Frassica a Chiara Francini, da Francesco Paolantoni a Nicola Savino, fino a Giorgio Pasotti e alla Signora Coriandoli – ha fatto da cornice alle previsioni astrologiche più attese dell’anno.
Il verdetto dell’astrologo è netto: il 2026 sarà l’anno del fuoco. Un elemento che porta coraggio, cambiamento, slanci improvvisi, ma anche tensioni e rotture definitive. «Sarà un anno che non permette di restare fermi – ha spiegato Fox – chi resiste al cambiamento rischia di pagarne il prezzo».
Ariete, Toro, Gemelli: l’inizio del nuovo ciclo
Ariete
Anno di transizione, con un avvio faticoso e nervoso. L’impulsività può giocare brutti scherzi, soprattutto nei rapporti personali. La svolta arriva in primavera.
Amore 5 – Lavoro 4 – Fortuna 3.
Toro
Il 2026 chiede equilibrio e concretezza. Dopo anni complessi, si torna a costruire con metodo. Attenzione all’estetica e al corpo, che diventano centrali.
Amore 4 – Lavoro 4 – Fortuna 3.
Gemelli
Finalmente aria nuova. Dopo un biennio complicato, tornano occasioni e lucidità. La seconda parte dell’anno è la più favorevole.
Amore 5 – Lavoro 5 – Fortuna 4.
Cancro, Leone e Vergine: emozioni, riscatto e concretezza
Cancro
Governato dalla Luna, vive un 2026 emotivamente intenso. Le prime difficoltà lasciano spazio a nuovi equilibri, soprattutto sul lavoro.
Amore 5 – Lavoro 4 – Fortuna 3.
Leone
Anno di riscatto personale. Dopo una fase di stallo, torna la forza e arrivano conferme importanti, soprattutto in estate.
Amore 5 – Lavoro 5 – Fortuna 5.
Vergine
Lascia alle spalle un periodo pesante. Il 2026 chiede ordine, ma premia chi sa rimettersi in gioco con intelligenza.
Amore 4 – Lavoro 4 – Fortuna 4.
Bilancia, Scorpione e Sagittario: decisioni e svolte decisive
Bilancia
I primi mesi restano instabili, ma da primavera in poi il vento cambia. Luglio è il mese chiave.
Amore 4 – Lavoro 4 – Fortuna 5.
Scorpione
Anno di azione. Da gennaio a maggio si gioca il futuro. Poi una fase più riflessiva.
Amore 4 – Lavoro 4 – Fortuna 3.
Sagittario
Il segno più libero dello Zodiaco trova finalmente spazio per esprimersi. Grandi occasioni professionali e personali.
Amore 5 – Lavoro 5 – Fortuna 5.
Capricorno, Acquario e Pesci: tra responsabilità e rinascite interiori
Capricorno
Un anno impegnativo ma vincente. Le prove rafforzano.
Amore 4 – Lavoro 5 – Fortuna 4.
Acquario
Attenzione alla monotonia e ai rapporti instabili. Serve prudenza, soprattutto in primavera.
Amore 3 – Lavoro 4 – Fortuna 4.
Pesci
Grande sensibilità e intuizione. Marzo sarà il mese chiave per rimettersi in carreggiata.
Amore 4 – Lavoro 5 – Fortuna 5.
Un 2026 che non fa sconti
Il messaggio finale di Paolo Fox è chiaro: il 2026 non sarà un anno comodo, ma necessario. Un periodo di trasformazione profonda, dove chi saprà adattarsi e osare potrà raccogliere risultati importanti. Chi resterà fermo, invece, rischia di essere travolto dal cambiamento.
Un oroscopo che divide, accende il dibattito e — come sempre — fa parlare.