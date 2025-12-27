Preso a bastonate il sindaco di Castiglione del Genovesi: dito amputato a Carmine Siano

Carmine Siano, sindaco Castiglione del Genovesi

Il sindaco di Castiglione del Genovesi è stato operato dopo la brutale aggressione

Momenti di terrore a Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, dove il sindaco Carmine Siano è stato vittima di una violenta aggressione nella serata di ieri. Il primo cittadino, colpito nei pressi della propria abitazione, è stato raggiunto da una persona incappucciata che lo ha colpito ripetutamente con un bastone – o forse una spranga – prima di dileguarsi nel buio.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 20:45 del 26 dicembre. Soccorso dal personale del 118, Siano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora ricoverato nel reparto di Ortopedia. Il primo cittadino ha subito l’amputazione di un dito.

Le ferite: fratture multiple e trauma al volto

Le condizioni del sindaco sono serie ma stabili. I medici hanno riscontrato una frattura scomposta all’arto inferiore sinistro, una frattura composta al braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra e una profonda ferita alla tempia sinistra. Presenti inoltre numerose lesioni su tutto il corpo, in particolare al volto, compatibili con una violenta aggressione.

La prognosi resta riservata, ma al momento l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso: caccia all’aggressore

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Salerno, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dell’aggressore. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se l’ipotesi della rapina sembrerebbe perdere consistenza.

L’uomo che ha colpito il sindaco avrebbe agito con il volto coperto, colpendolo più volte prima di fuggire. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando possibili testimoni.

Solidarietà dal mondo politico e istituzionale

La notizia dell’aggressione ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo politico campano. Numerosi i messaggi di solidarietà giunti nelle ultime ore. Tra questi anche quello del presidente della Regione Campania, che ha espresso vicinanza al sindaco e alla sua famiglia, auspicando che venga fatta piena luce sull’accaduto.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza degli amministratori locali, sempre più spesso esposti a minacce e violenze nell’esercizio delle loro funzioni. Messaggi di solidarietà anche dal parroco Sergio Antonio Capone della Parrocchia San Michele Arcangelo Castiglione del Genovesi, dal sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, e dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.