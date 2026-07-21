Salta sul bancone e preme il tostapane: il cane scatena un incendio devastante nel Maryland, il video è straziante

Il momento in cui il cane ha inavvertitamente azionato il tostapane

Le telecamere di casa hanno ripreso tutta la scena, due animali salvati dai vicini, ma per altri tre non c’è stato nulla da fare

Quella che doveva essere una normale giornata si è trasformata in una tragedia nel Maryland, negli Stati Uniti, dove un cane ha provocato involontariamente un incendio che ha devastato l’abitazione della sua famiglia. A ricostruire l’accaduto sono state le immagini della telecamera di sicurezza installata all’interno della casa, che hanno immortalato ogni istante.

Il gesto involontario che ha dato origine al rogo

L’incendio è divampato il 10 luglio a Belcamp mentre i proprietari erano fuori casa. Analizzando le registrazioni della videocamera, gli investigatori hanno scoperto che Bo, uno dei cani della famiglia, era salito sul piano della cucina.

Durante i suoi movimenti ha accidentalmente azionato il tostapane, che era collegato alla corrente. L’elettrodomestico ha surriscaldato alcuni materiali infiammabili lasciati nelle vicinanze, dando origine alle fiamme che in pochi minuti hanno avvolto parte dell’abitazione.

Due animali salvati, tre morti nell’incendio

Sul posto sono intervenuti circa 30 vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo in una ventina di minuti. Le autorità hanno classificato l’episodio come incendio accidentale.

Determinante anche il coraggio dei vicini, che sono riusciti a entrare nell’abitazione e a mettere in salvo Bo e un altro cane, Addie.

Per un terzo cane, Dakota, e per i due gatti della famiglia, invece, non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima stima, il rogo ha provocato circa 200mila dollari di danni, tra quelli riportati dall’immobile e dagli arredi.

Un rischio più frequente di quanto si pensi

Per quanto possa sembrare incredibile, gli esperti spiegano che episodi simili non sono così rari.

Secondo la National Fire Protection Association, negli Stati Uniti gli animali domestici provocano accidentalmente quasi mille incendi domestici ogni anno, azionando fornelli, tostapane o altri elettrodomestici, oppure facendo cadere candele accese.

Per questo motivo i vigili del fuoco raccomandano di non lasciare materiali infiammabili vicino agli elettrodomestici, di installare rilevatori di fumo perfettamente funzionanti e di mettere in sicurezza cucina e fornelli quando gli animali restano soli in casa.