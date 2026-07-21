Miss Universo trovata morta in casa a 24 anni: l’ultimo messaggio contro il bullismo ora spezza il cuore

Wualys Fuentes Aquino

Wualys Fuentes Aquino era una delle giovani promesse dei concorsi di bellezza in Honduras

Il ritrovamento dopo giorni senza notizie

Doveva essere l’inizio di una carriera ancora più brillante. Invece la storia di Wualys Fuentes Aquino, giovane modella honduregna e protagonista dell’ultima edizione di Miss Universo Tegucigalpa, si è conclusa tragicamente.

La ragazza è stata trovata morta nel suo appartamento nel quartiere di Altos del Trapiche, a Tegucigalpa, dopo che i familiari, preoccupati perché non riuscivano più a contattarla da alcuni giorni, hanno deciso di andare a cercarla.

La scoperta ha fatto scattare l’intervento della polizia, che ha isolato l’abitazione consentendo agli specialisti della scientifica di effettuare tutti i rilievi.

Autopsia e indagini in corso

Il corpo della giovane è stato trasferito all’istituto di medicina legale, dove verrà eseguita l’autopsia.

Al momento gli investigatori non hanno ancora reso nota la causa della morte e stanno verificando ogni possibile scenario. Le indagini restano aperte.

Il sogno di Miss Universo

Wualys era considerata una delle giovani promesse del mondo dei concorsi di bellezza in Honduras.

Solo poche settimane fa aveva conquistato il secondo posto a Miss Universo Tegucigalpa 2026, distinguendosi per eleganza, determinazione e spirito di squadra.

Gli organizzatori del concorso l’avevano descritta come una ragazza generosa, sempre pronta ad aiutare le altre concorrenti e capace di lasciare il segno ben oltre la competizione.

Parallelamente alla carriera da modella frequentava l’Università Nazionale Autonoma dell’Honduras, dove studiava marketing internazionale e servizio sociale.

L’ultimo messaggio che oggi commuove tutti

Dopo il concorso aveva condiviso un lungo messaggio sui social che oggi viene ricordato con particolare emozione.

Raccontava di aver finalmente superato le ferite provocate dal bullismo subito durante l’adolescenza.

“La ragazza di 14 anni che veniva presa in giro per il suo fisico è guarita. Oggi posso dire che mi amo così come sono.”

Parole che avevano ricevuto centinaia di messaggi di incoraggiamento e che, dopo la sua improvvisa scomparsa, sono diventate un simbolo della sua forza e del percorso personale che aveva raccontato pubblicamente.

Il cordoglio

La notizia ha profondamente colpito il mondo dei concorsi di bellezza honduregni.

L’organizzazione di Miss Universo Tegucigalpa ha ricordato Wualys come una giovane donna “solidale, gentile e impegnata”, mentre amici e conoscenti la descrivono come una ragazza piena di entusiasmo, sempre pronta a trasmettere energia positiva.

Uno dei messaggi pubblicati sui social la definisce “una regina che continuerà a brillare come una stella”, sottolineando come il suo ricordo resterà vivo in chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

La sua morte arriva inoltre a pochi giorni dalla scomparsa di LaToya Malcolm, ex concorrente di Miss Universo Giamaica 2024, un’altra notizia che ha scosso il mondo dei concorsi internazionali di bellezza. Gli investigatori honduregni, intanto, proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulle circostanze della morte di Wualys Fuentes Aquino.