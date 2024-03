Cane spaniel intrappolato in un buco di appena 30 centimetri in Galles: ‘Così lo abbiamo salvato’

Benni è rimasto bloccato dopo essere scivolato in un buco nel terreno di 30 centimetri. La cavità era così piccola che per raggiungere il cane spaniel i soccorritori speleologici hanno dovuto usare scalpelli e trapani per raggiungerlo.

Dopo un’operazione di quattro ore, l’amico a quattro zampe è stato riportato in superficie con successo. La complessa operazione di recupero è avvenuta a Nant-y-moel, nel Galles con l’intervento dagli speleologi del Galles meridionale e centrale. L’animale è sopravvissuto alla situazione estrema complicata dalle temperature gelide.

“Benni era stanco e infreddolito, ma quando è uscito si è dimenticato di tutto, era estasiato. Si è avvolto in una coperta, ha bevuto un po’ d’acqua ed era completamente felice.” – ha riferito il soccorritore Dan Thorne. “Abbiamo scoperto che il buco era largo 30 centimetri nella parte superiore e anche il nostro speleologo più piccolo non riusciva a scendere. Era a circa 3 metri di profondità. Sentivamo Berni ma non riuscivamo ad avvicinarci” – ha aggiunto.

“Abbiamo iniziato a rimuovere con attenzione i pezzi di roccia, dopo aver scalpellato e perforato siamo riusciti a vedere la punta del suo naso” – ha detto Dan Thorne. “È stato un lieto fine per Benni. I proprietari erano incredibilmente felici di vederlo in superficie”.