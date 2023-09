Carlos Sainz rapinato dell’orologio da 300mila euro a Milano: insegue e ferma i ladri

Disavventura per il pilota spagnolo Carlos Sainz dopo il terzo posto al Gp di Monza, al termine di un gran duello con Leclerc. Intorno alle 20:30 davanti all’hotel Armani, in via Manzoni, tre individui si sono avvicinati al pilota che era in compagnia del manager e uno di loro ha strappato dal polso sinistro del ferrarista un orologio Richard Mille modello Alexander Zverev, del valore di oltre 300mila euro, per poi scappare verso via Monte Napoleone.

Rubano a Sainz orologio da 300mila euro dopo il 3° posto a Monza, lo spagnolo blocca i ladri con l’aiuto dei passanti

Il pilota di Formula 1 a bordo dell’auto del manager ha cercato di bloccare la fuga dei tre per poi abbandonare l’auto e, con l’aiuto di due passanti, è riuscito a bloccare in via Pietro Verri un rapinatore. Il secondo è stato fermato in via della Spiga dal manager del ferrarista, e il terzo è stato bloccato poco distante da un altro componente dello staff con la collaborazione dei passanti. Gli agenti di polizia hanno provveduto ad arrestare tre marocchini di 18, 19 e 20 anni.

“La notizia della rapina subita dal pilota della Ferrari Carlos Sainz in pieno centro a Milano sta facendo il giro del mondo, esponendo la città e l’Italia ad una figuraccia internazionale che rischia di vanificare l’eccellente lavoro fatto dagli organizzatori del GP di Monza con una bellissima giornata di sport e di promozione del nostro Paese”.

Bestetti di Fratelli d’Italia: ‘Milano peggio di Caracas’

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia. “Dodici anni di sinistra hanno reso Milano peggio di Caracas, dove è diventato pericoloso camminare anche in pieno centro persino per un personaggio protetto come il ferrarista Sainz. La Giunta di Milano dovrebbe scusarsi con il pilota e vergognarsi per la continua sottovalutazione dell’emergenza sicurezza. Chi si ostina a negare la realtà, o non sa di cosa parla o è in malafede e finge di non vedere”, conclude Bestetti.