Sainz rompe il ghiaccio con la Ferrari, prima vittoria in Formula 1 a Silverstone: ‘Non dimenticherà mai’

Carlos Sainz ha fatto la storia a Silverstone nella domenica della grande paura per l’incidente al cinese Zhou. Il pilota madrileno ha vinto il Gran Premio di Formula 1 ed è diventato il secondo spagnolo della storia a trionfare davanti alla bandiera a scacchi.

Sainz euforico: ‘Grazie alla safety car ho avuto una seconda possibilità’

“Non so cosa dire. È incredibile. La mia prima vittoria con Ferrari dopo 150 gare in Formula 1. Non si può chiedere di più. È un giorno che non dimenticherò mai. Grazie a tutti. Sono molto felice” – ha detto. Sainz una volta che la gara è finita. Il duello con Leclerc, alla fine quarto con rimpianti, Perez (secondo) ed Hamilton (terzo) è stato esaltante.

“Non è stato facile. Ho avuto problemi con la gomma media nella prima parte di gara, in cui Max (Verstappen) mi ha schiacciato. Ho tenuto duro, è uscita la safety car, abbiamo avuto una seconda possibilità e ci siamo ‘ho fatto. Puoi immaginare la tensione” – ha riferito un raggiante Sainz. “Silverstone è stato un posto speciale per me”. Prima vittoria per Sainz in carriera e primo punto per Mick Scumacher per una domenica 3 luglio che resterà nella storia della Formula 1.