Fedez

L’artista è stato trasportato al Pronto soccorso per problemi gastrici

Fedez ricoverato in ospedale a Milano: il rapper in ambulanza al Fatebenefratelli, torna la paura dopo le ulcere

Nuovo spavento per Fedez. Il rapper è stato trasportato nella serata di oggi in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, la stessa struttura nella quale era stato ricoverato d’urgenza nel 2023 per una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere.

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, l’artista sarebbe arrivato in ospedale a causa di problemi gastrici. Al momento non sono stati diffusi comunicati ufficiali sulle sue condizioni cliniche né sulla natura precisa del malore che ha reso necessario il trasferimento in ambulanza. Le sue condizioni, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti sanitarie, non sarebbero gravi, ma solo gli esami potranno stabilire con certezza l’entità del problema.

Il rapper, che sta preparando il concerto del 25 settembre all’Unipol Forum di Assago, è arrivato al Fatebenefratelli poco prima delle 22. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, lamentava problemi gastrointestinali, probabilmente legati all’utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso.

Il precedente del 2023

La notizia riporta inevitabilmente alla memoria uno dei momenti più delicati vissuti dal cantante negli ultimi anni. Nel 2023 Fedez venne ricoverato d’urgenza proprio al Fatebenefratelli dopo una grave emorragia interna causata da alcune ulcere. In quell’occasione fu sottoposto a un intervento chirurgico che gli salvò la vita e successivamente raccontò pubblicamente il difficile percorso affrontato.

Per questo motivo il nuovo accesso in ospedale ha immediatamente destato preoccupazione tra i fan, anche se al momento le prime informazioni parlano di un problema di natura gastrica.

La gioia per la nascita del terzo figlio

Il ricovero arriva in un momento che, fino a poche ore fa, era segnato da una grande felicità personale. Solo pochi giorni fa Fedez aveva infatti annunciato la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger.

Il rapper aveva condiviso sui social le prime fotografie del neonato, accompagnandole con un messaggio pieno di emozione: “Una gioia così grande”.

Per l’artista si tratta del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.

Attesa per aggiornamenti sulle condizioni

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul ricovero né sull’eventuale permanenza in ospedale. Nelle prossime ore potrebbero arrivare comunicazioni ufficiali dallo staff dell’artista o dalla struttura sanitaria per chiarire le sue condizioni e rassicurare i tanti fan che seguono con apprensione gli sviluppi della vicenda.