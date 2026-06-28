Texas, madre di cinque figli uccisa a colpi di machete: le due sorelle sorridono in manette davanti alle telecamere

La vittima del delitto e le tre giovani accusate

L’omicidio in pieno giorno a Del Rio. Caroline Peña, 32 anni, è morta dopo essere stata accoltellata

Una madre di cinque figli uccisa in pieno giorno, un’aggressione brutale e un video che sta facendo discutere. A indignare l’opinione pubblica negli Stati Uniti non è soltanto il delitto di Caroline “Caro” Peña, 32 anni, ma anche le immagini delle due principali sospettate che, mentre vengono accompagnate in manette verso l’auto della polizia, sorridono davanti alle telecamere.

Per l’omicidio sono finite in carcere le sorelle Kitty Mia Diaz, 21 anni, e Amaya Cookie Diaz, 19 anni, insieme alla loro amica Kyandra Renee Faz, 21 anni. Tutte e tre sono accusate di omicidio.

L’aggressione davanti a numerosi testimoni

Il delitto è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Del Rio, cittadina texana al confine con il Messico.

Secondo la ricostruzione della polizia, Caroline Peña è stata aggredita in una delle strade più trafficate della città, nei pressi di un drive-through della catena Sonic.

La donna sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti, riportando due profonde ferite alla schiena e una all’addome. Soccorsa e trasportata inizialmente al Val Verde Regional Medical Center, è stata poi trasferita d’urgenza in un ospedale di San Antonio, dove è morta poche ore dopo.

Il video dell’arresto fa discutere

Poche ore dopo il delitto gli investigatori hanno individuato le tre sospettate grazie ai filmati di sorveglianza, alle testimonianze raccolte e agli accertamenti eseguiti sul luogo dell’aggressione.

Le immagini dell’arresto stanno facendo il giro dei social.

Kitty Mia Diaz viene ripresa mentre, a piedi nudi, accenna un sorriso mentre viene accompagnata dagli agenti.

La sorella minore Amaya Cookie Diaz, invece, guarda verso chi la sta filmando, sorride e, secondo i video diffusi dai media locali, urla ironicamente: “Smetti di filmare!”, prima di ridacchiare.

Un atteggiamento che ha provocato un’ondata di indignazione.

Il movente resta ancora un mistero

Gli investigatori non hanno ancora chiarito cosa abbia scatenato l’aggressione.

La polizia di Del Rio ha confermato che l’inchiesta è ancora in corso e che, con il proseguire degli accertamenti, potrebbero essere contestati ulteriori reati alle tre giovani.

Le tre donne restano detenute in attesa delle prossime udienze davanti al giudice.

Il dolore degli amici: “Era nata per fare la mamma”

La morte di Caroline Peña ha sconvolto la comunità di Del Rio.

La 32enne lascia cinque figli, il maggiore dei quali ha 17 anni, oltre a una sorella gemella.

“Era una di quelle persone nate per essere mamme”, ha raccontato tra le lacrime l’amica d’infanzia Zelina Ochoa, ricordando come Caroline mettesse sempre la famiglia e gli altri davanti a tutto.

Un’altra amica, Christina Salinas, ha raccontato di aver perso una telefonata della vittima poco prima dell’aggressione.

“Continuo a pensare che, se avessi risposto, forse sarei stata con lei e tutto questo non sarebbe successo”, ha detto.

Intanto la polizia continua a ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto per chiarire il movente di un delitto che ha profondamente scosso la cittadina texana.