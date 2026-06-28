Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Texas, madre di cinque figli uccisa a colpi di machete: le due sorelle sorridono in manette davanti alle telecamere

DiRedazione

Pubblicato: 28 Giu, 2026 - ore: 23:54 #Del Rio, #omicidio, #texas
La vittima del delitto e le tre giovani accusateLa vittima del delitto e le tre giovani accusate

L’omicidio in pieno giorno a Del Rio. Caroline Peña, 32 anni, è morta dopo essere stata accoltellata

Una madre di cinque figli uccisa in pieno giorno, un’aggressione brutale e un video che sta facendo discutere. A indignare l’opinione pubblica negli Stati Uniti non è soltanto il delitto di Caroline “Caro” Peña, 32 anni, ma anche le immagini delle due principali sospettate che, mentre vengono accompagnate in manette verso l’auto della polizia, sorridono davanti alle telecamere.

Per l’omicidio sono finite in carcere le sorelle Kitty Mia Diaz, 21 anni, e Amaya Cookie Diaz, 19 anni, insieme alla loro amica Kyandra Renee Faz, 21 anni. Tutte e tre sono accusate di omicidio.

L’aggressione davanti a numerosi testimoni

Il delitto è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Del Rio, cittadina texana al confine con il Messico.

Secondo la ricostruzione della polizia, Caroline Peña è stata aggredita in una delle strade più trafficate della città, nei pressi di un drive-through della catena Sonic.

La donna sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti, riportando due profonde ferite alla schiena e una all’addome. Soccorsa e trasportata inizialmente al Val Verde Regional Medical Center, è stata poi trasferita d’urgenza in un ospedale di San Antonio, dove è morta poche ore dopo.

Il video dell’arresto fa discutere

Poche ore dopo il delitto gli investigatori hanno individuato le tre sospettate grazie ai filmati di sorveglianza, alle testimonianze raccolte e agli accertamenti eseguiti sul luogo dell’aggressione.

Le immagini dell’arresto stanno facendo il giro dei social.

Kitty Mia Diaz viene ripresa mentre, a piedi nudi, accenna un sorriso mentre viene accompagnata dagli agenti.

La sorella minore Amaya Cookie Diaz, invece, guarda verso chi la sta filmando, sorride e, secondo i video diffusi dai media locali, urla ironicamente: “Smetti di filmare!”, prima di ridacchiare.

Un atteggiamento che ha provocato un’ondata di indignazione.

Il movente resta ancora un mistero

Gli investigatori non hanno ancora chiarito cosa abbia scatenato l’aggressione.

La polizia di Del Rio ha confermato che l’inchiesta è ancora in corso e che, con il proseguire degli accertamenti, potrebbero essere contestati ulteriori reati alle tre giovani.

Le tre donne restano detenute in attesa delle prossime udienze davanti al giudice.

Il dolore degli amici: “Era nata per fare la mamma”

La morte di Caroline Peña ha sconvolto la comunità di Del Rio.

La 32enne lascia cinque figli, il maggiore dei quali ha 17 anni, oltre a una sorella gemella.

“Era una di quelle persone nate per essere mamme”, ha raccontato tra le lacrime l’amica d’infanzia Zelina Ochoa, ricordando come Caroline mettesse sempre la famiglia e gli altri davanti a tutto.

Un’altra amica, Christina Salinas, ha raccontato di aver perso una telefonata della vittima poco prima dell’aggressione.

“Continuo a pensare che, se avessi risposto, forse sarei stata con lei e tutto questo non sarebbe successo”, ha detto.

Intanto la polizia continua a ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto per chiarire il movente di un delitto che ha profondamente scosso la cittadina texana.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Taranto, lo schianto è devastante: il motore viene sbalzato sull’asfalto, Cosimo muore davanti alla moglie e ai tre bambini

Giu 28, 2026 Redazione
Attualità

Marito della ministra Roccella disperso nel lago, valanga di insulti mentre i soccorritori lo cercano: ‘Voleva scappare da lei’

Giu 28, 2026 Redazione
Attualità

Colpisce la figlia della compagna con un’asta, poi gli investigatori scoprono decine di video choc col cane: coppia arrestata

Giu 28, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Texas, madre di cinque figli uccisa a colpi di machete: le due sorelle sorridono in manette davanti alle telecamere

Attualità

Taranto, lo schianto è devastante: il motore viene sbalzato sull’asfalto, Cosimo muore davanti alla moglie e ai tre bambini

Attualità

Marito della ministra Roccella disperso nel lago, valanga di insulti mentre i soccorritori lo cercano: ‘Voleva scappare da lei’

Attualità

Colpisce la figlia della compagna con un’asta, poi gli investigatori scoprono decine di video choc col cane: coppia arrestata

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.