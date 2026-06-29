Pozzolengo, Dario muore a 19 anni nello schianto con un pullman: il paese ripiomba nell’incubo dopo un’altra giovane vittima

Dario Righettini è morto nel tragico scontro

A Pozzolengo il 19enne Dario Righettini è morto in un violento frontale contro un pullman sulla Provinciale 13

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade del Bresciano. Dario Righettini, appena 19 anni, è morto nella notte tra sabato e domenica in un tragico incidente avvenuto a Pozzolengo, lungo la Strada Provinciale 13.

Il ragazzo, nato a Peschiera del Garda e residente in paese, era alla guida della propria automobile quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un pullman che proveniva nel senso opposto.

L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi e i rilievi dei carabinieri

L’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte del 28 giugno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, diverse ambulanze e anche l’elisoccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Desenzano, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità e capire cosa abbia provocato il frontale.

Un paese colpito due volte in poche settimane

La morte di Dario ha riaperto una ferita ancora aperta nella comunità di Pozzolengo.

Appena diciotto giorni fa, infatti, il paese aveva salutato per l’ultima volta Paolo Calabresi, anche lui appena 19 anni. Il giovane era rimasto coinvolto il 19 aprile in un violento incidente lungo la tangenziale tra Desenzano e Sirmione, dove la sua auto si era scontrata frontalmente con un minibus.

Dopo oltre cinquanta giorni di ricovero agli Spedali Civili di Brescia, Paolo era morto il 10 giugno, lasciando l’intera comunità sotto choc.

Due ragazzi della stessa età, due incidenti frontali e due tragedie che hanno segnato profondamente un piccolo paese, ancora incapace di trovare le parole davanti all’ennesimo lutto.

L’ultimo saluto a Dario Righettini

La salma del giovane è stata composta nella Casa funeraria Menegardo Costantino di Castelnuovo del Garda.

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Pozzolengo nelle serate di lunedì e martedì alle ore 19, mentre i funerali verranno celebrati mercoledì 1° luglio alle ore 10.

In queste ore amici, conoscenti e cittadini stanno affidando ai social messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia, increduli davanti a una tragedia che riporta il paese indietro di appena poche settimane.

Ancora una giovane vita spezzata sulle strade

Il nuovo incidente riaccende anche il tema della sicurezza stradale. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire se all’origine dello schianto ci siano stati un errore umano, un malore o altri fattori.

Intanto resta il dolore di una comunità che, nel giro di meno di un mese, ha visto spegnersi due ragazzi di appena 19 anni in circostanze drammaticamente simili.

A Pozzolengo il tempo sembra essersi fermato ancora una volta. E mentre si attendono gli esiti delle indagini, il paese si prepara a dare l’ultimo saluto a Dario Righettini, l’ennesima giovanissima vittima della strada.