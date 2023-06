Incidente Casal Palocco, youtuber Matteo Di Pietro ai domiciliari

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all’incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni a Casal Palocco, a Roma.

Matteo Di Pietro è indagato per l’omicidio stradale di Manuel Proietti

Nell’incidente di mercoledì 14 giugno erano rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il ventenne del gruppo TheBorderline viaggiava su una Lamborghini Urus a velocità sostenuta insieme ad altre 4 persone. L’auto è piombata su una Smart ForFour, guidata da Elena Uccello, provocando la morte del piccolo Manuel Proietti. Matteo Di Pietro è risultato positivo ai cannabinoidi.

I funerali del bambino di 5 anni sono stati celebrati in forma privata

Accertamenti sono in corso per verificare se lo youtuber o i ragazzi che erano presenti in auto stessero filmando la sfida social. Diversi testimoni sostengono che da giorni l’auto sfrecciava ad alta velocità in zona Casal Palocco. Nel frattempo è stata ascoltata la madre del bambino di 5 anni. I funerali si sono tenuti in forma strettamente privata. Esequie riservatissime con i genitori e pochissime altre persone, per volontà dei familiari di Manuel Proietti.