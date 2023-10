Casalnuovo, Filomena La Montagna travolta e uccisa dall’auto: da poco lavorava in parafarmacia

Ha parcheggiato in salita ed è scesa dall’auto, una Fiat 500X beige, che ha iniziato a muoversi. Filomena La Montagna ha provato a fermarla ma è rimasta schiacciata dalla vettura. Per la 40enne farmacista di Marigliano, ma residente a Somma Vesuviana, non c’è stato nulla da fare.

Filomena La Montagna ha tentato di fermare la propria auto dopo averla parcheggiata in salita per andare a lavoro

Il dramma si è consumato intorno alle 8:30 di martedì 10 ottobre a Casalnuovo, nel Napoletano, dove lavorava da un mese in una parafarmacia. In via Strettola Romano, vicino la scuola De Curtis, la donna ha cercato disperatamente di fermare l’automobile affinché non finisse sulle altre macchine parcheggiate. Filomena La Montagna è stata travolta e spinta con violenza verso un’altra vettura in sosta.

Immediati sono scattati i soccorsi ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Fatale un trauma toracico. Sul posto la Polizia municipale di Casalnuovo e i carabinieri. Indagini in corso per capire se il freno a mano fosse difettoso o se non fosse stato inserito correttamente.

La farmacista lascia una bimba di due anni, i funerali mercoledì 11 ottobre a Marigliano

Filomena La Montagna aveva festeggiato il quarantesimo compleanno il 17 settembre. Lascia il marito ed una bimba di due anni. Incredulità e cordoglio a Marigliano e Somma Vesuviana per l’improvvisa scomparsa di Mena come tutti chiamavano la farmacista che aveva iniziato a lavorare nella parafarmacia di Casalnuovo da appena un mese. I funerali saranno celebrati alle ore 16 di mercoledì 11 ottobre al Santuario della Madonna della Speranza, a Marigliano.