Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia: ‘Smetti di storpiare la realtà’, la mail sulla nomina

Maria Rosaria Boccia lancia altri messaggi dal suo profilo Instagram e in un post in cui sembra riferirsi al ministro Sangiuliano rivela di sentirlo ancora telefonicamente.

Maria Rosaria Boccia replica via Stories a Gennaro Sangiuliano e rivela di sentirlo ancora a telefono

“Te l’ho detto ieri pomeriggio al telefono e te lo ripeto questa mattina: sono pronta ad applaudirti se la smetti di storpiare la realtà per coprire gente che non merita i tuoi sani valori: lealtà, rispetto, responsabilità”. Poi l’imprenditrice aggiunge un post scriptum: “Gradirei non leggere più dichiarazioni inesatte da una persona che stimo e voglio bene”.

Boccia aggiunge poi di non voler commentare “al momento” le dichiarazioni del ministro a La Stampa. Bacchetta invece il resoconto di Dagospia che scrive “Genny Delon ammette la relazione: ‘quando la storia è andata oltre ho scelto di bloccare la nomina’”. Boccia lo mette a confronto con la dichiarazione del ministro in cui dice: “Aveva il curriculum e le carte in regola per svolgere quel ruolo ma quando la nostra reciproca stima professionale è diventata un fatto privato, io per primo ho ritenuto di dover fermare tutto”.

Nella notte Maria Rosaria Boccia aveva pubblicato nuove Stories Instagram sulla questione della nomina a consigliere del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per i grandi eventi. Boccia ha diffuso il testo di una mail arrivata dal Gabinetto della Cultura il 10 luglio in cui si legge: “Gentilissima dottoressa, dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale Consigliere del ministro per i grandi eventi”.

L’influencer ha pubblicato su Stories una mail del Gabinetto della Cultura in cui si fa riferimento alla questione della nomina

Oltre alla mail, Boccia ha pubblicato anche l’audio di una telefonata avuta con il funzionario menzionato nella mail. In una Stories successiva la 42enne pubblica un’altra mail datata 15 luglio dall’oggetto ‘voli Sangiuliano/Boccia‘ in cui compaiono le carte di imbarco come allegati. Da ultimo l’influencer di Pompei (presidente Fashion Week Milano Moda) rivela una mail del 4 luglio il cui oggetto è ‘Timing 23 luglio-Pompei’, commentando che si trattava della cerimonia di consegna delle chiavi della città di Pompei al ministro Sangiuliano.