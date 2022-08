Castellammare di Stabia, fratelli di 12 e 13 anni accoltellano il presunto amante della madre davanti al papà

Ha spinto i figli di 12 e 13 anni ad accoltellare il rivale in amore in via Pietro Carrese a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Questo il quadro che emerge dopo la ricostruzione degli inquirenti in relazione all’aggressione avvenuta non lontano dal lungomare nella serata di sabato 13 agosto.

Il tredicenne è stato il primo a sferrare il fendente nei confronti del presunto rivale del padre

Il 45enne attore di teatro è stato raggiunto dai due ragazzini mentre si trovava nell’androne del proprio condominio a Castellammare di Stabia. All’aggressione ha partecipato anche il padre dei due minori, un 49enne che sospettava che la moglie avesse un relazione con l’uomo. La vittima, che non è in pericolo di vita, presentava ferite da taglio sulla parte superiore del corpo. Il primo colpo sarebbe stato sferrato dal tredicenne, poi sarebbe entrato in azione il fratellino ed, infine, il genitore.

La vittima dell’aggressione non è in pericolo di vita, i minori non sono imputabili

I fendenti l’hanno raggiunto alla scapola destra ed al braccio sinistro. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Seppur non imputabili, i due ragazzini sono stati denunciati in concorso con il padre con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. L’attore recitava in teatro con la moglie dell’aggressore e con il tempo il 49enne si era convinto che tra i due ci fosse una relazione.