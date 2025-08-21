Come sta Martina Nasoni dopo l’intervento al cuore: Guendalina Canessa si commuove, reazione d’Urso

Martina Nasoni

Operazione di trapianto per Martina Nasoni, Guendalina Canessa: ‘Un successone’

Momenti di grande apprensione per i fan di Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, che nei giorni scorsi aveva annunciato di doversi sottoporre a un delicato trapianto di cuore. L’intervento si è svolto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è andato a buon fine.

La notizia è stata diffusa da Guendalina Canessa, amica di Martina conosciuta proprio durante il reality. In una storia su Instagram ha raccontato di aver parlato con la madre della ragazza:

“L’intervento è andato benissimo. Martina sta bene, l’intervento è stato un successone. Ora è intubata, ma presto sarà lei a raccontarvi tutto”.

L’incoraggiamento social di Barbara d’Urso

Anche Barbara d’Urso ha voluto dedicare un messaggio di incoraggiamento sui social:

“Piccola Martina… conosco bene il tuo coraggio. Sono con te per qualunque cosa di cui tu abbia bisogno”.

Le parole di affetto e sollievo hanno fatto rapidamente il giro dei social, rassicurando migliaia di fan che da giorni seguivano con ansia gli aggiornamenti.

La storia di Martina Nasoni

Martina Nasoni, soprannominata “la ragazza con il cuore di latta” per aver ispirato una celebre canzone di Irama, ha sempre convissuto con una cardiomiopatia ipertrofica, una malattia che causa ispessimento del muscolo cardiaco. Già a 12 anni aveva affrontato un primo intervento per l’impianto di un pacemaker, sostituito poi nel 2020.

Il trapianto di cuore rappresentava l’ultima, delicata sfida, affrontata con grande coraggio. Oggi, dopo l’esito positivo dell’operazione, i suoi fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.