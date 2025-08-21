Notizie Audaci

Urla e lacrime a bordo sul volo Wizz Air da Alicante a Roma: atterraggio d’emergenza a Bologna (VIDEO)

Pubblicato: 21 Ago, 2025 - ore: 18:32
Paura su un volo Wizz Air da Alicante a RomaPaura su un volo Wizz Air da Alicante a Roma

Volo Wizz Air: l’emergenza e il dirottamento a Bologna

Nella notte del 20 agosto, il volo Wizz Air W4 6038 partito da Alicante e diretto a Roma Fiumicino è stato dirottato sull’aeroporto di Bologna a causa delle condizioni meteo avverse che rendevano impossibile un atterraggio sicuro sulla capitale. L’aeromobile è atterrato senza inconvenienti alle 03:57 locali.

La compagnia aerea ha spiegato in una nota che la decisione è stata presa esclusivamente per garantire la massima sicurezza a passeggeri ed equipaggio, sottolineando che “si tratta di una procedura standard” in caso di condizioni atmosferiche proibitive.

Momenti di panico tra i passeggeri

Come testimoniano diversi video diventati virali su TikTok, a bordo si sono vissuti momenti di forte tensione. Durante i tentativi di avvicinamento a Fiumicino, le turbolenze hanno provocato urla e spavento tra i viaggiatori. In uno dei filmati si sente chiaramente una passeggera esclamare: “Grazie a Dio che siamo vivi”.

Le immagini mostrano un clima di paura, con i passeggeri in preda al panico mentre l’aereo affrontava i forti sobbalzi causati dal maltempo.

Il comunicato di Wizz Air

Dopo l’atterraggio sicuro a Bologna, Wizz Air ha organizzato un trasporto via terra per portare i viaggiatori fino a Roma. Inoltre, è stato comunicato che coloro che avevano provveduto autonomamente allo spostamento avrebbero avuto diritto a un rimborso in conformità alla normativa europea.

La compagnia ha ringraziato ufficialmente i piloti e l’equipaggio di cabina “per aver garantito la sicurezza di tutti durante le turbolenze e per aver preso la giusta decisione di dirottare il volo su Bologna”.

Nessun ferito, ma tanta paura

Nonostante la tensione a bordo e le difficili condizioni atmosferiche, nessun passeggero ha riportato ferite. Resta però la paura vissuta da chi, partito dal sole di Alicante, si è ritrovato a vivere un viaggio che dal relax si è trasformato in un’esperienza da brivido.

Il rientro in Italia, previsto intorno all’1:35, è avvenuto con qualche ora di ritardo e con una destinazione diversa, ma tutti i passeggeri hanno potuto raggiungere Roma in sicurezza.

@notizie_audaci72 Momenti di panico sul volo #wizzair da #alicante a #roma Atterraggio d'emergenza a #bologna ♬ suono originale – Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

