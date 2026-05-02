Alex Zanardi, la causa della morte dell’ironman italiano che ha riscritto il limite

Alex Zanardi

Un malore improvviso chiude la vita di Alex Zanardi, ma la sua storia resta una delle più straordinarie dello sport italiano

La causa della morte di Alex Zanardi sarebbe un malore improvviso che lo ha colpito nella serata di venerdì a Noventa Padovana, dove viveva con la moglie Daniela e il figlio Jacopo. Si chiude così, a 59 anni, la vita di uno dei più grandi simboli dello sport italiano, un uomo che ha attraversato il dolore senza mai arrendersi.

Negli ultimi anni Zanardi viveva in una dimensione protetta, assistito da una struttura specializzata e in grado di comunicare con gli occhi. Una condizione che raccontava quanto fosse stata dura l’ultima battaglia, iniziata nel 2020, ma che non ha mai cancellato ciò che rappresentava per milioni di persone.

L’incidente del 2020: l’inizio dell’ultima sfida

Il 19 giugno 2020 segna uno spartiacque definitivo. Durante la staffetta benefica “Obiettivo Tricolore”, lungo la statale 146 in Toscana, la handbike di Zanardi perde il controllo in curva e si schianta contro un camion.

L’impatto è violentissimo. Le condizioni appaiono subito disperate. Trasportato d’urgenza al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, viene sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per stabilizzare un trauma cranio-facciale devastante.

Seguono settimane di angoscia. L’Italia resta sospesa davanti ai bollettini medici: prognosi riservata, quadro neurologico grave. Zanardi viene sottoposto a più interventi, resta in terapia intensiva e affronta una delle prove più dure della sua vita.

La lunga riabilitazione e il silenzio

Dopo oltre un mese, le sue condizioni permettono il trasferimento in una struttura riabilitativa. Inizia un percorso lungo e complesso, fatto di piccoli segnali e lunghi silenzi.

Nel 2021 torna a casa, ma la sua vita è profondamente cambiata. La famiglia sceglie la riservatezza, protegge la sua quotidianità, lontana dai riflettori che per anni lo avevano accompagnato.

Zanardi comunica con gli occhi, ma resta presente. È una presenza diversa, più fragile, ma ancora capace di raccontare una forza fuori dal comune.

Il primo miracolo: l’incidente del 2001

Per capire davvero chi fosse Alex Zanardi bisogna tornare indietro al 2001. Durante una gara del campionato Champ Car in Germania, al Lausitzring, perde il controllo della vettura e viene centrato da un’altra auto.

L’incidente è devastante. Perde entrambe le gambe. Rischia di morire dissanguato. Subisce numerosi interventi e affronta momenti in cui la vita sembra appesa a un filo.

Ma è proprio lì che nasce la seconda vita di Zanardi.

La rinascita: dallo sport alla leggenda paralimpica

Dopo mesi di riabilitazione, Zanardi non si limita a sopravvivere. Decide di tornare a competere.

Scopre il paraciclismo e diventa uno dei più grandi atleti paralimpici della storia italiana. Alle Paralimpiadi conquista quattro medaglie d’oro tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a numerosi titoli mondiali.

Non è solo sport. È un messaggio continuo: il limite può essere trasformato.

Zanardi non gareggia contro gli altri, ma contro ciò che la vita gli ha tolto.

L’uomo oltre il campione

Accanto alle imprese sportive, costruisce un rapporto speciale con il pubblico. Conduce programmi televisivi – come la fortunata esperienza di Sfide – scrive libri, racconta la sua esperienza con una semplicità che lo rende vicino a tutti.

La sua forza non è solo fisica. È mentale, umana. È la capacità di affrontare ogni caduta senza perdere il sorriso.

Chi lo ha incontrato racconta sempre la stessa cosa: una persona capace di mettere a proprio agio chiunque, anche nei momenti più difficili.

L’ultima battaglia

Dopo il 2020, la sua vita cambia ancora. Non c’è più la competizione, non c’è più la scena pubblica. C’è una lotta silenziosa, quotidiana.

Accanto a lui, sempre, la moglie Daniela e il figlio. Una presenza costante che lo accompagna in un percorso difficile, lontano dall’immagine dell’atleta invincibile, ma non meno significativo.

La notizia della sua morte, legata a un malore improvviso, arriva come la fine di un lungo capitolo iniziato anni prima.

Un simbolo che resta

Parlare della causa della morte di Alex Zanardi significa raccontare l’ultimo passaggio di una storia molto più grande.

Una storia fatta di cadute e ripartenze, di dolore e determinazione, di limiti superati quando sembravano invalicabili.

Zanardi è stato più di un campione. È stato un esempio.

L’eredità

La sua eredità non è solo nelle medaglie o nei risultati. È nel modo in cui ha affrontato la vita.

Ha dimostrato che si può perdere tutto e ricominciare.

Che si può cadere e rialzarsi.

Che si può vivere anche quando tutto sembra finito.

Alex Zanardi ha corso fino alla fine. E anche se la sua corsa si è fermata, quello che ha lasciato continua a muoversi.

Dentro lo sport, ma soprattutto dentro le persone.