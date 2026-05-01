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Stefano De Martino, auto vandalizzata con scritte incise: messaggio indecifrabile sulla portiera

DiRedazione

Pubblicato: 1 Mag, 2026 - ore: 23:47 #auto, #Stefano De Martino, #vandalismo
Il settimanale Nuovo ha pubblicato lo scatto dell'auto danneggiata di Stefano De MartinoIl settimanale Nuovo ha pubblicato lo scatto dell'auto danneggiata di Stefano De Martino

Il conduttore trova la Smart graffiata al ritorno: non è il primo episodio che lo coinvolge

Stefano De Martino ha trovato la sua auto vandalizzata al ritorno da un appuntamento. La portiera destra della Smart era coperta di graffi e segni incisi sulla carrozzeria. Sulla carrozzeria era stato inciso un messaggio composto da simboli e segni difficili da interpretare. Un danno evidente, probabilmente realizzato con un oggetto metallico.

Il ritrovamento: graffi profondi e scritte senza senso

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, De Martino aveva parcheggiato l’auto prima di un impegno e, al ritorno, si è trovato davanti una scena inattesa.

La portiera presentava numerosi graffi, alcuni profondi, disposti come una sequenza di lettere e simboli senza un significato chiaro.

Non si tratta quindi di un semplice danno accidentale, ma di un gesto intenzionale che ha rovinato la superficie della vettura.

Non è la prima volta: precedenti tra danni e furti

Non è la prima volta che il conduttore si trova a fare i conti con episodi simili.

Nel 2021, a Milano, durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, aveva trovato lo specchietto dell’auto divelto. In quell’occasione aveva commentato con ironia.

Più recente invece un episodio ben più grave: mentre era in auto, alcuni uomini in scooter lo avevano affiancato, urtando lo specchietto per costringerlo a intervenire. In quel momento gli era stato strappato dal polso un orologio di valore elevato.

Dal biglietto dei fan al vandalismo

Solo poche settimane fa, lo stesso De Martino aveva condiviso sui social un episodio diverso: un biglietto lasciato da due fan sul parabrezza della sua auto.

Un gesto affettuoso che contrasta con quanto accaduto ora, dove al posto di un messaggio positivo è comparso un segno lasciato sulla carrozzeria.

Indagini e dubbi sul gesto

Al momento non è chiaro chi possa aver vandalizzato l’auto né quale fosse il significato delle incisioni.

Resta il fatto che si tratta di un gesto mirato, non casuale, che ha colpito ancora una volta il conduttore.

Un elemento che emerge è proprio la ripetizione di episodi nel tempo: tra danneggiamenti e tentativi di furto, la vettura del conduttore di Affari Tuoi è già stata più volte presa di mira.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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