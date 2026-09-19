Cazzano di Tramigna, il trattore appena comprato si ribalta nella scarpata: morto il 74enne Gino Magnabosco

Gino Magnabosco

Tragedia nelle campagne di Campiano, nel Veronese

Un trattore appena acquistato, una strada sterrata tra i vigneti e una curva che si è trasformata in una trappola. È morto così, a 74 anni, Gino Magnabosco, storico imprenditore vitivinicolo di Soave, rimasto vittima di un incidente agricolo nelle campagne di Campiano, nel territorio di Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona.

Magnabosco era alla guida del mezzo quando, per cause ancora da accertare, il trattore si sarebbe allargato sul ciglio della strada prima di ribaltarsi e precipitare nella scarpata. Una caduta di diversi metri che non gli ha lasciato scampo.

Il trattore esce dalla cappezagna e precipita nel dirupo

L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 19 settembre, poco prima delle 8, mentre Magnabosco stava lavorando nei terreni di sua proprietà.

Secondo una prima ricostruzione, l’imprenditore stava percorrendo una cappezagna, una strada sterrata che attraversa i campi coltivati a vite. Arrivato in prossimità di una curva, il mezzo avrebbe perso la traiettoria, finendo oltre il margine della carreggiata.

Il trattore si è quindi ribaltato nella scarpata, precipitando per circa sette metri, secondo quanto emerso dai primi accertamenti.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno tentato di prestargli assistenza, ma hanno dovuto constatarne il decesso.

I vigili del fuoco hanno inoltre lavorato alla messa in sicurezza del mezzo agricolo. Le caratteristiche particolarmente impervie della zona hanno reso difficili le operazioni e non è stato possibile raggiungere il luogo dell’incidente con la gru.

Gino Magnabosco, il dolore della famiglia e di Soave

La notizia della morte di Magnabosco ha colpito profondamente Soave, dove l’imprenditore era conosciuto per la sua attività nel settore vitivinicolo.

Era il titolare della Cantina Monte Tondo, azienda nella quale lavoravano anche i tre figli, Marta, Stefania e Luca. Lascia la moglie, i figli e i nipoti.

Il dolore della famiglia è racchiuso nelle parole dedicate a un uomo considerato il punto di riferimento dell’azienda: «Era la nostra anima. Trasmetteva con l’esempio i valori del lavoro, della semplicità e dell’amore per il nostro territorio».

Un ricordo che racconta il legame di Magnabosco con il lavoro e con la terra sulla quale aveva costruito la propria attività.

Carabinieri e Spisal ricostruiscono la dinamica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni in Croce, incaricati dei rilievi, insieme agli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera.

La dinamica non è ancora stata definitivamente chiarita. Ogni ipotesi resta quindi al vaglio degli investigatori, che dovranno ricostruire gli ultimi momenti prima del ribaltamento e accertare per quale motivo il trattore abbia perso la traiettoria.

Sul posto era presente anche il figlio Luca per l’identificazione della salma.

A esprimere il cordoglio per la scomparsa è stato anche Matteo Pressi, consigliere regionale del Veneto ed ex sindaco di Soave, che ha ricordato Magnabosco dopo la tragedia.

La morte del 74enne riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nelle campagne e sui rischi legati all’utilizzo dei mezzi agricoli. In questo caso sarà ora l’attività degli investigatori a stabilire con precisione cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore e la drammatica caduta nella scarpata.