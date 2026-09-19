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Ernia sposa Valentina Cabassi, nozze tra i vigneti: a celebrare il rito è Jake La Furia

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 19 Set, 2026 - ore: 22:31 #Ernia, #nozze, #Valentina Cabassi
Jake La Furia celebra le nozze di ErniaJake La Furia celebra le nozze di Ernia

Il rapper ha detto sì alla compagna in una cerimonia immersa nel verde

Non un matrimonio in una location da cerimonia tradizionale, ma tra i filari di un vigneto, sotto un grande albero e con un volto storico del rap italiano a celebrare l’unione. Ernia ha sposato la compagna Valentina Cabassi, scegliendo per il giorno del sì un’atmosfera raccolta e immersa nella natura.

A rendere ancora più particolare la cerimonia è stato il ruolo affidato a Jake La Furia. Il componente dei Club Dogo ha infatti celebrato il rito, leggendo il discorso davanti agli sposi mentre gli invitati assistevano alla cerimonia all’aperto.

Le immagini della giornata sono state condivise sui social dagli amici presenti alle nozze e hanno mostrato alcuni momenti della festa e diversi volti conosciuti della scena rap italiana.

Ernia e Valentina, il sì tra le colline e le botti di vino

La cerimonia si è svolta all’aperto, in mezzo al verde, con i filari del vigneto e le colline a fare da cornice agli sposi.

Niente allestimento tradizionale con un classico altare. Ernia e Valentina erano seduti su due sedie di legno affiancate a una botte, sistemate all’ombra di un grande albero.

Di fronte a loro c’era Jake La Furia, chiamato a celebrare il matrimonio. Il rapper si è presentato con una giacca scura e gli occhiali e ha tenuto tra le mani i fogli con il discorso durante il rito.

Una scelta che ha dato alla cerimonia un’impronta particolarmente informale, in sintonia con l’atmosfera raccontata dagli scatti pubblicati dagli invitati.

L’abito bianco di Valentina e il completo blu di Ernia

Per il giorno delle nozze Valentina Cabassi ha scelto un abito bianco con corsetto e senza spalline, completato da un lungo velo trasparente che arrivava fino a terra.

A completare il look della sposa c’era un bouquet di calle bianche, in linea con lo stile elegante e naturale scelto per la cerimonia.

Ernia ha invece optato per un completo blu scuro, accompagnato da una cravatta bordeaux e da un fiore all’occhiello. Un abito classico da cerimonia che ha fatto da contrasto con il bianco della sposa.

Le immagini condivise dagli invitati restituiscono così una giornata elegante ma lontana dall’impostazione più formale delle nozze tradizionali.

Da Rkomi a Tedua: gli amici del rap alla festa

Tra gli invitati non sono mancati alcuni nomi molto conosciuti della scena rap italiana. Alla festa erano presenti Kid Yugi, Rkomi e Tedua, insieme agli altri amici della coppia.

Gli scatti pubblicati sui social mostrano il gruppo in momenti di festa, tra abiti scuri, occhiali da sole e bicchieri di vino, con un’atmosfera decisamente più informale rispetto a quella della cerimonia.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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