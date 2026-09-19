Pagelle Salernitana-Giugliano 1-0, Celiento ancora decisivo: Galeotti salva, gli attaccanti sprecano

Daniele Celiento firma il terzo gol stagionale

La Salernitana supera il Giugliano all’Arechi e centra il quinto risultato utile consecutivo

La Salernitana vince, convince a metà e soprattutto torna a respirare. L’1-0 sul Giugliano porta la firma di Daniele Celiento, ancora una volta decisivo sui palloni inattivi e alla terza marcatura consecutiva, ma il risultato non racconta fino in fondo una partita nella quale i granata hanno costruito una quantità enorme di occasioni senza riuscire a chiuderla.

La squadra di Serse Cosmi ha tirato 28 volte verso la porta avversaria e ha prodotto almeno otto palle gol nitide, trovando però una sola rete. Un dato che fotografa bene il principale limite emerso all’Arechi: la Salernitana crea, ma manca ancora di cattiveria negli ultimi metri.

Galeotti tiene in piedi la Salernitana, poi Celiento colpisce

Il primo tempo è stato più complicato di quanto lasci pensare il risultato finale. Il Giugliano ha avuto alcune opportunità importanti e in più di una circostanza è stato Galeotti a evitare il pareggio.

Prima, però, era stata la Salernitana a sprecare una clamorosa occasione: all’11’ D’Ursi ha servito La Gumina dopo una ripartenza, ma l’attaccante, a porta vuota, non è riuscito a trovare la deviazione vincente, permettendo a Justiniano di recuperare e salvare sulla linea.

Al 15’ il gol che decide la partita. Achik calcia dalla bandierina, Celiento prende il tempo a tutti e di testa deposita il pallone alle spalle di Bolletta. È la terza rete consecutiva del difensore, ormai diventato un fattore offensivo inatteso per la formazione granata.

Il Giugliano non si arrende e chiama ancora in causa Galeotti, bravo sulle conclusioni di Galletta e De Rosa. La Salernitana risponde con Villa e Llano, sfiorando a sua volta il raddoppio.

Ripresa a senso unico: traversa, palo e occasioni sprecate

Nel secondo tempo il copione cambia completamente. La Salernitana prende il controllo e costruisce un vero e proprio monologo offensivo.

Tascone impegna Bolletta, poi arriva la clamorosa traversa di La Gumina, che colpisce il legno a portiere battuto. Poco dopo è Vitale a centrare il palo con una conclusione dal limite.

La pressione continua. D’Ursi ha una nuova opportunità, ma il suo tiro viene respinto dopo una conclusione di La Gumina; in precedenza anche Llano e Villa avevano sfiorato il raddoppio. Nel finale c’è spazio persino per un’altra grande occasione in contropiede, ma Djamanca calcia debolmente tra le braccia di Bolletta.

Il Giugliano, nella ripresa, non riesce praticamente più a rendersi pericoloso. La Salernitana controlla e porta a casa la seconda vittoria interna della stagione.

La festa anticipata per il Santo Patrono alla presenza di Iervolino

Tre punti pesanti che permettono ai granata di accorciare a sei punti dalla vetta e soprattutto di chiudere il tour de force con sette punti conquistati, per il quinto risultato utile consecutivo. Dopo il difficile avvio di stagione, la classifica comincia a raddrizzarsi.

Una vittoria arrivata anche nel giorno di San Matteo, con la Salernitana scesa in campo con la maglia celebrativa bianca dedicata al Santo Patrono. In tribuna era presente anche il patron Danilo Iervolino, accompagnato dalla famiglia, dopo le recenti contestazioni.

Ora qualche ora di pausa prima del prossimo impegno: sabato 26 settembre la Salernitana sarà di scena a Crotone, con calcio d’inizio alle 14.30 allo stadio Scida.

Pagelle Salernitana-Giugliano

Galeotti 6.5 – Nel primo tempo è fondamentale. Il Giugliano riesce a costruire qualche occasione e lui risponde presente sulle conclusioni di Galletta, De Rosa e Balde. Una delle chiavi del successo.

Llano 6 – Gara ordinata, con qualche interessante accelerazione offensiva e una gran bella chance per andare a bersaglio. Nella ripresa prova anche la conclusione dalla distanza, sfiorando il bersaglio.

Pieraccini 6 – Tiene la posizione e contribuisce a una ripresa nella quale la Salernitana concede pochissimo. Ammonito nel finale.

Celiento 7 – Ancora lui. Terza partita consecutiva a segno e ancora una volta un gol pesantissimo. Sul corner di Achik sale più in alto di tutti e decide il derby.

Zoia 6 – Parte titolare e svolge il compito senza particolari sbavature. Viene sostituito all’intervallo da Anastasio.

Achik 6.5 – Vivace e intraprendente sulla fascia. Dal suo piede parte il corner che permette a Celiento di sbloccare la partita.

Tascone 6.5 – Buona prova in mezzo al campo. Cerca anche la soluzione personale con un tiro a giro che Bolletta deve alzare in angolo.

Vitale 6.5 – Prezioso nella costruzione del gioco e pericoloso nella ripresa. Il palo colpito dal limite gli nega la gioia del gol.

Villa 6 – Si muove bene e va vicino alla rete con una conclusione terminata di poco a lato. Prestazione positiva senza acuti decisivi.

La Gumina 6 – Il voto resta sufficiente, ma pesa l’enorme occasione fallita nel primo tempo a porta vuota. Nella ripresa è sfortunato sulla traversa a portiere battuto.

D’Ursi 5.5 – Ha una grande chance costruita con La Gumina e prova più volte a rendersi pericoloso, ma non trova la giocata decisiva.

I subentrati

Anastasio 6 – Entra a inizio ripresa e contribuisce alla gestione della gara.

Djamanca 5.5 – Ha una grande opportunità nel finale, ma spreca il contropiede calciando debolmente verso Bolletta.

Gyabuaa 6 – Entra per dare equilibrio al centrocampo e svolge il compito.

Lescano 5.5 – Poco tempo e poche occasioni per incidere.

Cardoni s.v. – Entra nel finale, senza avere il tempo per lasciare il segno.

Allenatore Cosmi 6.5 – La squadra costruisce tantissimo e nel secondo tempo domina il Giugliano. Da migliorare la concretezza sotto porta, ma il quinto risultato utile consecutivo conferma il cambio di passo.

Galeotti salva su Forciniti

La clamorosa chance sprecata da La Gumina

Daniele Celiento firma il terzo gol stagionale

Galeotti respinge ancora

De Rosa trova la risposta dell’estremo difensore granata

Chance per Villa

Caldore salva sulla linea

Llano trova la risposta del portiere del Giugliano Bolletta

Grande risposta di Bolletta su Tascone

La Gumina trova la risposta di Bolletta, poi D’Ursi spreca

La traversa di La Gumina