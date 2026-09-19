Martignana di Po, l’auto si ribalta mentre va a sposarsi: riesce a dire sì dopo essere finito nel fossato

L'auto dove viaggiava lo sposo è finita nel fossato prima delle nozze

Era diretto al tempio Sikh di Martignana di Po per il matrimonio quando la Fiat Tipo sulla quale viaggiava con quattro invitati si è scontrata con una Suzuki Vitara

Doveva essere il giorno del matrimonio, ma a pochi metri dal luogo delle nozze si è ritrovato coinvolto in un incidente stradale con l’auto ribaltata in un fossato. Il protagonista, però, dopo lo spavento ha fatto una scelta precisa: è arrivato comunque al tempio e ha pronunciato il fatidico sì.

È accaduto a Martignana di Po, in provincia di Cremona, lungo la statale Asolana. Il 24enne, di origine indiana e residente in provincia di Brescia, stava raggiungendo il tempio Sikh dove era atteso per la cerimonia quando la Fiat Tipo sulla quale viaggiava insieme ad altre quattro persone è entrata in collisione con una Suzuki Vitara.

La Fiat finisce nel fossato e si ribalta

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30, a breve distanza dal tempio. La Fiat Tipo, proveniente da San Giovanni in Croce, stava effettuando una svolta per raggiungere l’area nella quale si sarebbero svolte le celebrazioni.

Per cause ancora da chiarire, l’auto si è scontrata con una Suzuki Vitara. L’impatto ha fatto uscire la Fiat dalla carreggiata, facendola finire nel fossato che costeggia la strada e poi ribaltare con le ruote all’aria.

A bordo, oltre allo sposo, c’erano altri quattro invitati: due uomini e due donne, anche loro di origine indiana e tutti residenti in provincia di Brescia.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Giovanni in Croce, i vigili del fuoco e due ambulanze di Padana Soccorso. I quattro passeggeri della Fiat sono stati accompagnati negli ospedali di Casalmaggiore e Cremona per gli accertamenti.

Lo sposo praticamente illeso: «Devo arrivare al matrimonio»

Nonostante la violenza dell’impatto e il forte spavento, il 24enne alla guida della Fiat è rimasto praticamente illeso.

Anche il conducente della Suzuki Vitara non avrebbe riportato conseguenze gravi. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in condizioni preoccupanti.

Mentre i soccorritori prestavano assistenza ai feriti e i vigili del fuoco mettevano in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente, per lo sposo c’era però un appuntamento che non poteva essere rimandato.

Dopo l’incidente ha raggiunto il tempio Sikh, proprio quello che si trovava a pochi metri dal luogo dello schianto.

E così, nonostante l’incredibile imprevisto, la cerimonia è stata celebrata regolarmente. Il matrimonio si è dunque svolto come previsto, anche se con un pensiero rivolto alle persone coinvolte nell’incidente e finite in ospedale.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

La dinamica dello scontro è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tra le prime ipotesi c’è quella di una mancata precedenza. Alcuni testimoni avrebbero invece riferito di un possibile sorpasso azzardato. Si tratta di ricostruzioni ancora da verificare e gli accertamenti dovranno chiarire le responsabilità e la dinamica esatta della collisione.

L’intervento dei soccorsi e successivamente le operazioni per rimuovere i veicoli hanno provocato rallentamenti sulla statale Asolana.

Per lo sposo, però, il lungo spavento si è concluso nel modo che probabilmente aveva immaginato solo poche ore prima: con il matrimonio celebrato al tempio Sikh, nonostante l’incidente avvenuto praticamente davanti alla destinazione delle sue nozze.