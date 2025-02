Cernusco sul Naviglio, camion travolge bici: Michele Destasi muore sul colpo a 74 anni

Incidente mortale a Cernusco sul Naviglio

È stato travolto da un camion all’improvviso, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. All’arrivo dei soccorritori non c’era già più niente da fare. Ha perso la vita questa mattina un uomo di 74 anni, investito da un tir sulla Strada Padana Superiore a un incrocio nei pressi di una rotonda. La vittima, Michele Destasi, viveva a Pioltello con la famiglia.

Cernusco sul Naviglio, il 74enne è morto sul colpo

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10:40 di lunedì 3 febbraio, quando gli operatori medico-sanitari si sono precipitati sul posto in codice rosso con un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero. Una volta arrivati, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo era morto sul colpo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Pioltello, che hanno eseguito i rilievi subito dopo lo schianto e proceduto al sequestro del tir.

Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che il camion stesse svoltando a destra, quando ha improvvisamente travolto il ciclista all’altezza del negozio Carglass per cause ancora da accertare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco della Squadra del Distaccamento di Gorgonzola per mettere in sicurezza il mezzo pesante e l’area coinvolta.

Il conducente del mezzo pesante ha soccorso l’anziano

L’autista, un uomo italiano di 65 anni, si è fermato a prestare soccorso alla vittima e ad attendere l’arrivo degli operatori del 118. L’uomo è stato poi sottoposto ai test tossicologici per verificare se fosse sotto effetto di alcol o di sostanze stupefacenti.

Sempre lunedì 3 febbraio un ragazzo di 16 anni in bicicletta è stato investito da un’auto ad Assago Seprio, nel Varesotto, ed è attualmente ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese in gravi condizioni, con traumi alla testa e al volto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 e la dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Gallarate.