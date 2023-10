Cerreto d’Esi, lascia il pronto soccorso dopo un malore e uccide la moglie con la figlia in casa

Una donna di 53 anni, Concetta Marruocco, è stata uccisa dal marito, da cui si stava separando, a Cerreto d’Esi in provincia di Ancona. Il 55enne Franco Panariello l’ha colpita a morte con un coltello. Almeno 15 i fendenti scagliati contro la vittima.

Franco Panariello ha scagliato 15 fendenti contro Concetta Marruocco e poi ha chiesto alla figlia di chiamare i carabinieri

Secondo quanto ricostruito l’uomo, la notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre, è entrato nell’appartamento dove vivevano la donna con la figlia usando le chiavi che aveva ancora con sé dopo essere stato in pronto soccorso per un malore.

Il delitto è avvenuto in camera da letto intorno alle 3:00 mentre la figlia minore, che era in casa, si trovava in un’altra stanza. Dopo aver commesso il fatto ha detto alla giovane di aver “fatto un casino” e di chiamare i carabinieri della compagnia di Fabriano che l’hanno immediatamente fermato.

Il 55enne operaio di Torre del Greco aveva da poco lasciato il pronto soccorso, la coppia si stava separando

L’uomo, portato in caserma, è stato trasferito in carcere ad Ancona in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il coltello trovato in casa dai militari è stato sequestrato. Franco Panariello lavorava metalmeccanico e viveva a Cancelli di Fabriano dopo la rottura con Concetta Marruocco, di professione infermiera.

Originari di Torre del Greco, in provincia di Napoli, sono genitori di altri due figli maggiorenni che vivono altrove. Il 55enne operaio è assistito dall’avvocato Ruggero Benvenuto.