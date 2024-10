Un sedicenne è morto a seguito di un incidente avvenuto martedì 1° ottobre intorno alle 20:00 a Certaldo, in via Marco Polo, non distante dalla stazione. La vittima si chiama Leonardo Gozzi ed ora originario del comune in provincia di Firenze.

L’incidente mortale in via Marco Polo: Leonardo Gozzi è morto in ospedale, ferita 21enne

Il ragazzo viaggiava in sella a un motorino che per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza di 21 anni. All’arrivo del 118 le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi. Il sedicenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli dove è deceduto alcune ore dopo. Sulle cause dello scontro stanno ancora indagando i carabinieri, che dovranno ricostruire chi abbia invaso la corsia dell’altro. Non destano preoccupazioni le condizioni della ragazza, in stato di choc per l’accaduto.

Sul posto con i sanitari intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Leonardo Gozzi frequentava il liceo Volta di Colle Val d’Elsa ed era molto conosciuto in paese. “Un ragazzo generosissimo, era sempre pronto ad aiutare il prossimo” – ha riferito un amico a La Nazione.