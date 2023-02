Indignazione e rabbia in Turchia per la vignetta pubblicata dalla irriverente rivista francese Charlie Hebdo. Già in passato non erano mancate le polemiche per dissacranti e provocatorie vignette sulle credenze musulmane (in particolare dopo gli attentati in Francia).

Charlie Hebdo, la vignetta sul terremoto indigna la Turchia

Il settimanale satirico francese ha pubblicato in copertina una vignetta sul catastrofico terremoto che ha interessato la Turchia e la Siria nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio che ha provocato 5000 morti. Dopo la scossa di magnitudo 7.8 delle 4:30 (ora locale) c’è stata un nuovo violento sisma di magnitudo 7.5 alle 11:30 con gli edifici già barcollanti che si sono sgretolati sotto gli occhi terrorizzati dei passanti.

Scosse di assestamento si sono ripetute anche nella mattinata di martedì 7 febbraio. Le terrificanti immagini del disastro hanno fatto il giro del mondo. Dallo strazio dei corpi recuperati sotto le macerie ai miracolosi salvataggi con gesti di solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite che sono arrivate da ogni dove.

La vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto in Turchia: ‘Non c’è bisogno di inviare un carro armato’

Turchi e siriani che, invece, sono rimasti attoniti di fronte alla copertina di Charlie Hebdo scelta per commentare il sisma che hanno distrutto 10 province del Paese della Mezzaluna. Nella vignetta pubblicata dalla rivista sono stati raffigurati edifici in rovina sotto la scritta Terremoto in Turchia con l’inciso che ha provocato sdegno e rabbia: “Non c’è bisogno di inviare un carro armato“.

Disappunto e rabbia sul web: “È inaccettabile che Charlie Hebdo trasformi un evento così tragico in materiale umoristico. Soprattutto quando le nostre vite e i nostri cari sono ancora sotto le macerie” – ha scritto un utente su Twitter.