Macerie, lacrime e ancora macerie, dolore e distruzione per l’immane catastrofe che si è abbattuta su Turchia e Siria. Città rase al suolo e famiglie distrutte dal terremoto di magnitudo 7.9 della notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio (intorno alle 2:30 ora italiana).

Crollo di un edificio residenziale ripreso in video durante una scossa di assestamento a Şanlıurfa, in Turchia. pic.twitter.com/Lg5eWRtzfX — Daniele Angrisani (@putino) February 6, 2023

La scossa è stato seguita da altre violentissime scosse che hanno provocato nuovi crolli durante la mattinata con le persone in strada che si sono ritrovate a vivere nuovi momenti di terrore. Il drammatico bilancio al momento è di 2600 morti, 1651 in Turchia e 1000 in Siria.

Terremoto tra Turchia e Siria: ‘Il sisma di Kahramanmaras aveva la potenza di 130 bombe atomiche’

“Il terremoto che si è verificato a Kahramanmaras, nella Turchia del sud, aveva la potenza di 130 bombe atomiche” – ha affermato un esperto turco, l’ingegnere geofisico Övgün Ahmet Ercan, secondo quanto riporta il sito di Hurriyet. 200 le scosse registrate in poche ore con la potente ripetizione di magnitudo 7.5 registrata alle 11:24.

Mentre le scosse di assestamento continuavano, da Şanlıurfa sono arrivate buone notizie. Dopo il terremoto di magnitudo 7,7, il cui epicentro è stato nel distretto Pazarcık di Kahramanmaraş e ha colpito in totale 10 province , un bambino è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio di 7 piani in via İpek Yolu a Şanlıurfa. Il castello di Gaziantep, patrimonio dell’Unesco, è stato sgretolato dal sisma.

Il momento del crollo di un edificio di sei piani nella città turca di Sanliurfa, nel sud-est del Paese.



Secondo gli ultimi dati, a seguito delle scosse in Turchia, almeno 284 persone sono morte e più di 2.000 sono rimaste ferite. pic.twitter.com/QcdmdebA8h — Lo Zar (@lozardituitter) February 6, 2023

Şanlıurfa’da bir bina artçı sarsıntılar sebebiyle böyle çöktü. pic.twitter.com/odnekttFKW — Pusholder (@pusholder) February 6, 2023

Bambino estratto vivo da un edificio di 7 piani a Sanliurga: miracoloso salvataggio nella devastata Aleppo

Ad Aleppo, città siriana già messa a dura prova dalla guerra civile, sono crollati 40 palazzi. Anche qui alcuni bambini sono stati salvati miracolosamente. Ad aumentare i disagi e complicare i soccorsi le previsioni meteo. In diverse zone colpite dal sisma nevica ed il freddo è pungente. Nelle prossime ore sono previste forti piogge. “Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi”.

Così Vincenzo Montella, allenatore italiano dal 2021 in forze alla squadra turca dell’Adana Demirspor Kulübü. Il Ministro degli Esteri Tajani ha riferito che non sono stati segnalati italiani tra le vittime del devastante terremoto che ha colpito la Turchia. Erdoğan ha proclamato lutto nazionale per 7 giorni: “Il più grande disastro dal 1939”.