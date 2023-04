Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2023? Le previsioni di Giuliacci

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2023? Tanti italiani sono in partenza per staccare la spina e trascorrere il week end festivo all’insegna del relax e non solo.

Un fronte perturbato farà irruzione sul Bel Paese da venerdì santo

In molti hanno scelte località di mare nella speranza di iniziare a respirare aria di estate e magari per farsi baciare dal sole per la prima tintarella. Altri sperano di concedersi lunghe passeggiate per visitare le bellezze delle città d’arte. Tutto ciò sarà possibile nel fine settimana di Pasqua?

Secondo le previsioni Meteo di Mario Giuliacci, direttore di meteogiuliacci.it, gli italiani dovranno rivedere parzialmente i piani iniziali a causa di una perturbazione che farà irruzione sul Bel Paese nel giorno di venerdì santo, 6 aprile, con piogge che interesseranno inizialmente le regioni del Nord Ovest per poi spingersi il sabato verso il centro sud con fenomeni anche intermittenti. Il maltempo interesserà anche la Sardegna e il Triveneto.

Domenica di Pasqua asciutta al nord Italia mentre deboli piogge continueranno ad interessare il resto del Paese. Le temperature saranno tutt’altro che primaverili con i rilievi appenninici che saranno interessati da spruzzi di neve. Come riferito da Giuliacci i fiocchi torneranno a cadere anche sui rilievi della Calabria, a quote superiori ai 1200 metri. Il tempo resterà incerto, soprattutto al meridione, anche anche Pasquetta.

Le piogge e il freddo interesseranno il centro sud fino a Pasquetta, dopo le feste arriverà l’anticiclone africano

Per chi sognava un tuffo al mare un’autentica beffa visto che pochi giorni dopo cambieranno gli scenari con l’anticiclone africano che farà irruzione sull’Italia e si passerà improvvisamente dal freddo a temperature che supereranno i 20 gradi.

Il cambio di scenario si registrerà tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile. Mario Giuliacci ha anticipato che la situazione dovrebbe essere diversa per le festività del 25 aprile quando probabilmente si potranno tirare fuori i costumi per trascorrere qualche ora in spiaggia.