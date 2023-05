Chi è Giulio Milani, lo scrittore che ha dato uno schiaffo a Conte: ‘Buffetto pedagogico, violenti i Dpcm’

“I giornali titolano che sono un no vax, ma io sono un editore, gestisco una casa editrice, sono un intellettuale. Ripeto: il mio è stato uno schiaffo pedagogico. La violenza l’ha fatta lui con i suoi Dpcm“.

Giulio Milani: ‘Sono un ex militante, Conte ha tradito gli elettori’

Giulio Milani ha spiegato all’Adnkronos di essersi scagliato contro l’ex Premier Giuseppe Conte in quanto è un ex elettore M5S, ex militante deluso ed ex rappresentante di lista. “Non ho aggredito Conte, ho semplicemente usato il minimo della forza possibile. Il mio è stato un buffetto, per notificargli il mio disprezzo morale. Mio e di milioni di persone” – ha aggiunto precisando che ha tradito gli elettori facendo accordi con tutti “pur di avere poltrone e perché ha trascinato l’Italia in guerra dando sostegno al governo Draghi”

Milani ha aggiunto che se sarà denunciato da Conte spiegherà tutto in tribunale. Numerosi gli incarichi dell’ex 5 Stelle. Tra questi, risulta coordinatore regionale Cln presso il Comitato toscano di liberazione nazionale di cui è responsabile dell’ufficio stampa, ma viene evidenziata l’attività di editore presso Transeuropa (casa editrice che pubblica titoli di poesia, narrativa, saggistica con sede a Massa) e incarichi precedenti come ‘scrittore’ alla Laterza e consulente a Giangiacomo Feltrinelli Editore ea Librerie.coop.

Aggressione #Conte, le immagini dello schiaffo dato al leader del #M5S da parte di Giulio Milani, 52 anni, editore, definito "convinto no-vax" e candidato alle prossime comunali per 'Massa insorge. Marco Lenzoni sindaco' "uomo" di destra pic.twitter.com/hIbBaKpySd — Patty ❤Salento🏵 (@Patty66509580) May 5, 2023

Chi è Giulio Milani, lo scrittore è candidato al consiglio comunale di Massa

Sempre dal profilo social, risulta pure presidente di Rivoluzione allegra e fondatore e amministratore de ‘Gli Imperdonabili’. Emergono anche studi in storia contemporanea all’università di Pisa e in diritto dell’economia e diritto amministrativo alla Luiss.

“É uno scrittore, è una persona di cultura, non è nostro candidato così per caso. Stasera abbiamo la riunione del comitato elettorale, domani faremo una conferenza stampa, ora aspettiamo che Giulio Milani esca dalla questura” -ha riferito Marco Lenzoni, candidato sindaco della lista Massa Insorge, la stessa dove si candida a consigliere comunale Giulio Milani.