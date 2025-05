Rivoluzione palinsesti Mediaset: doppio spostamento per The Couple e ipotesi chiusura

The Couple rischia la chiusura anticipata

The Couple fa spazio a L’Isola dei Famosi al lunedì

Nuovo scossone nei palinsesti Mediaset. Il reality “The Couple – Una Vittoria per Due”, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, non andrà più in onda nella serata del lunedì. In un primo momento sembrava dovesse traslocare al giovedì ma c’è stato un nuovo colpo di scena . Dopo un cambio in corsa verso la domenica, come riferito da Davide Maggio, la rete potrebbe anticipare la chiusura del programma, che non ha ottenuto i risultati di ascolto attesi.

Il programma di Ilary Blasi spostato alla domenica

Il game show è programmato almeno fino a domenica 11 maggio, data che potrebbe coincidere con quella dell’ultima puntata se i vertici di Cologno Monzese dovessero optare per la chiusura anticipata. Altrimenti si andrà avanti almeno al 19 maggio.

Il programma verrà rimpiazzato da L’Isola dei Famosi, che torna con una veste tutta nuova: alla conduzione Veronica Gentili, inviata in Honduras Pierpaolo Pretelli e opinionista unica Simona Ventura. Il reality dei naufraghi partirà mercoledì 7 maggio in prima serata, per poi stabilizzarsi al lunedì dalla settimana successiva. La quarta puntata di “The Couple” andrà in onda lunedì 5 maggio.

Il format non ha convinto il pubblico

L’esperimento affidato a Ilary Blasi, che puntava sul format delle coppie, non ha convinto il pubblico fin dalle prime puntate. Gli ascolti bassi hanno spinto i vertici di Cologno Monzese a una scelta drastica: salvare quanto possibile del progetto, liberando però spazio per la partenza dell’iconico programma di sopravvivenza.

A pesare sulle scelte di palinsesto, anche l’attesa per la nomina del nuovo Papa. Se la fumata bianca dovesse arrivare in una delle date chiave, i programmi potrebbero subire ulteriori rinvii per lasciare spazio a speciali dedicati, come già previsto da tutte le reti principali. Mediaset si riserva la possibilità di ulteriori modifiche last minute.