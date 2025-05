Dramma in una gara di motocross a Romans d’Isonzo, Filippo Morello muore a 23 anni

Filippo Morello

Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia a Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dove un centauro originario del Trevigiano è morto durante una gara regionale di motocross. Il dramma si è consumato intorno alle 17:00 del 1° maggio sul crossodromo di Versa, durante una tappa del campionato Friuli-Venezia Giulia. La vittima è il 23enne Filippo Morello di Orsago, tesserato del motoclub Polcenigo. Il dramma nell’ultima mezz’ora della seconda manche.

Travolto da altri concorrenti dopo una caduta in pista durante una gara regionale di motocross

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in fase di corsa, ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. Alcuni altri partecipanti non sono riusciti a evitarlo e lo hanno investito. L’impatto è stato violentissimo: nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso pochi minuti dopo l’incidente.

La gara è stata immediatamente sospesa. Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale medico. In tanti hanno assistito sgomenti alla scena. Enorme il cordoglio nella comunità sportiva e tra i presenti al circuito.

Il cordoglio per la scomparsa di Filippo Morello

La notizia della morte di Filippo Morello si è diffusa rapidamente, suscitando dolore e incredulità. Il ragazzo era tesserato al Motoclub Polcenigo, che ha diffuso un messaggio sui social: “Comunichiamo con profondo dolore che oggi, a causa di un grave incidente in gara, il nostro Filippo è venuto a mancare. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile”. Le autorità stanno completando gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.