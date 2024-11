Chi era Emanuela Chirilli, la giovane salentina morta nell’incendio del B&B a Napoli

Veniva da una famiglia difficile Emanuela Chirilli, la giovane salentina, originaria di Maglie, morta a Napoli nell’incendio nel B&B in piazza Municipio intorno alle 4:30 del mattino di venerdì 29 novembre. Avrebbe compiuto tra poche settimane 28 anni. Era nel capoluogo partenopea da poche ore ed avrebbe dovuto trascorrere una sola notte nella struttura ricettiva.

Il B&B si trova al settimo piano dell’edificio a ridosso del porto e di via Cristoforo Colombo. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco, che sono entrati dalla finestra trovando il corpo senza vita della ragazza a terra, e gli agenti della Polizia scientifica per i rilievi del caso. Il rogo sarebbe stato provocato da un corto circuito. Divelta la persiana e il motore dei condizionatori del b&b.

Emanuele Chirilli fino ai 18 anni era stata in una casa famiglia così come parte della famiglia. Era comunque riuscita a ricostruirsi una vita indipendente e a trovare un lavoro così come il resto della famiglia. Sono stati i carabinieri della compagnia di Maglie ad informare della tragedia i genitori della 28enne salentina morta nell’ incendio all’interno di un B&B a Napoli. Da quanto si apprende dal sindaco di Maglie, Ernesto Toma, la giovane era stata seguita dai servizi sociali del comune salentino fino all’età di 18 anni.

La madre pensava che si trovasse a Lecce, dove la giovane era da tempo residente, ed era all’oscuro del suo viaggio a Napoli. Sul profilo social della giovane sono arrivati numerosi messaggi di condoglianze e pensieri che la ricordano : “una ragazza bellissima e piena di vita ” – scrive qualcuno.

Tra le frasi che compaiono a corredo delle sua attività e dei suoi viaggi ” vivi la vita con una bussola e non con un orologio”. “Siamo sconvolti. Come è potuto accadere?”. Sono increduli al Cefass di Lecce, il centro di formazione che aveva frequentato per sei mesi Emanuela Chirilli. Nel 2020 aveve frequentato il corso per la durata di sei mesi per il profilo di tecnico per la cura e l’assistenza all’infanzia. In base ad esso poteva lavorare in asili nido, scuole materne e poteva partecipare a concorsi pubblici. Si era diplomata all’istituto superiore “Falcone-Borsellino” di Galatina.

“I nostri uffici hanno immediatamente verificato la piena regolarità della casa vacanza nella quale si è consumata la tragedia. Questo è il momento del dolore per questa giovane donna morta in circostanze cosi tragiche e per i suoi familiari, ai quali va il cordoglio di tutta la città” – ha riferito l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato.