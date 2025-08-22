Notizie Audaci

Choc a Praia a Mare, Andrea De Lorenzo perde la vita a 46 anni: il fratello del sindaco vittima di un incidente

Pubblicato: 22 Ago, 2025 - ore: 20:49 #Andrea De Lorenzo, #incidente, #Praia a Mare
Il fratello del sindaco travolto dallo scontro tra scooter e auto

Andrea De Lorenzo, 46 anni, fratello del sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo e infermiere all’ospedale cittadino, è morto venerdì 22 agosto 2025 a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sul lungomare Sirimarco. L’uomo era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile a pochi metri dallo stabilimento balneare di famiglia.

Dinamica dell’incidente: il dramma in pochi minuti

Secondo le prime ricostruzioni, Andrea De Lorenzo stava percorrendo il lungomare quando lo scooter si è scontrato con un’auto. L’impatto ha provocato un trauma addominale gravissimo. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118, Andrea è stato trasportato cosciente all’ospedale di Praia a Mare per una prima stabilizzazione. Data la gravità delle sue condizioni, era previsto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale hub di Cosenza.

Tuttavia, durante il volo, le sue condizioni sono peggiorate e l’elicottero ha dovuto fare ritorno al nosocomio praiese per una nuova stabilizzazione. Successivamente, il fratello del sindaco di Praia è stato trasportato a Paola per un intervento chirurgico urgente e infine ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Cosenza. Nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo non ce l’ha fatta.

La comunità sotto shock

La notizia della morte di Andrea De Lorenzo ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Praia a Mare e della Riviera dei Cedri. Andrea lascia la compagna e due bambine piccole. La tragedia ha colpito non solo la famiglia ma anche cittadini e colleghi, che ricordano il 46enne come un infermiere dedicato e una persona gentile e stimata. Tanti i messaggi di cordoglio sulle pagine social. Dall’Asd Praia Tortora al comune di Orsomarso passando per l’amministrazione comunale di Santa Domenica Talao e di Scalea.

Interventi delle autorità e accertamenti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Al momento le cause dello scontro rimangono in fase di accertamento, con particolare attenzione a capire le responsabilità e le condizioni della strada al momento dell’incidente.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

