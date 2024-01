Chi era Giuseppe Spagnuolo, Libero è morto: era l’ultimo abitante di Roscigno Vecchia

É morto Giuseppe Spagnuolo, l’ultimo abitante di Roscigno Vecchia, il borgo antico di Roscigno , in provincia di Salerno. Aveva 76 anni e viveva da solo nel caratteristico borgo riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Libero, così amava farsi chiamare, è deceduto lontano dal suo amato borgo di cui era divenuto sia il guardiano sia la guida turistica per i tanti visitatori di Roscigno Vecchia.

Giuseppe Spagnuolo aveva 76 anni, dal 2001 aveva scelto di vivere in solitudine per conservare la memoria storica del borgo

Da alcuni giorni era ricoverato all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed è morto per un’emorragia interna. Giuseppe Spagnuolo dal 2001 aveva scelto di vivere in solitudine diventando la memoria storica del suggestivo borgo insinuato nel cuore degli Alburni. Le esequie di Spagnuolo si terranno a Roscigno sabato 20 gennaio, alle 15:00. nella chiesa di San Nicola di Bari.

Giuseppe Spagnuolo, pur avendo scelto l’isolamento dalla civiltà, si recava, comunque, a Roscigno per salutare i suoi concittadini, la moglie ed uno dei suoi quattro figli. “Lo vedevamo in centro dove veniva a fare la spesa per i suoi bisogni quotidiani. Era un gattaro perché a Roscigno Vecchia l’unica sua compagnia erano le decine di gatti di cui si circondava. Pur avendogli notificato un’ ordinanza di sgombero non sono mai riuscito a convincerlo ad abbandonare il suo borgo. Lo ricorderemo per il suo sorriso e la sua cordialità” – ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Roscigno Pino Palmieri.

Giuseppe Spagnuolo

Libero ricordato dal vice presidente del Senatore Gasparri, i genitori erano di Roscigno

Sulla scomparsa di Libero è intervenuto con una nota anche il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, i cui genitori erano proprio di Roscigno . “Spagnuolo ha raccontato la storia e la vita di Roscigno Vecchia e con lui abbiamo trascorso tanti momenti di incontro in convegni. Spagnuolo è stato custode di Roscigno Vecchia“.