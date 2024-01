Luca Onestini subito eliminato in Spagna al Grande Fratello Duo: alta tensione in studio

Due anni dopo aver vinto in quella stessa casa, Luca Onestini diventa il primo eliminato dal Grande Fratello Duo 2. L’italiano questa volta non è riuscito a lasciare il segno con il pubblico che ha preferito Ivana Icardi, l’ex di suo fratello Gianmarco.

Luca Onestini è il primo eliminato del Grande Fratello Duo in Spagna, il pubblico salva Ivana Icardi

L’ex tronista di Uomini e Donne è uscito con una percentuale alta, il 60%. La stessa che l’aveva visto trionfare in Secret Story. Dopo mezzanotte e mezza Marta Flich ha pronunciato il nome di Luca Onestini come eliminato.

“È una decisione del pubblico, la rispetto, mancherebbe di più. Non credo che sia per qualcosa che ho fatto qui in programma, perché non ho fatto niente di male e non credo di meritarmi essere il primo ad essere eliminato“- le esternazioni del bolognese al momento di lasciare il programma visibilmente contrariato. “Io sono bianco o nero. L’altra volta ho vinto e adesso ho perso, ma sono prima in qualcosa”.

‘Non meritavo di essere il primo eliminato’, l’opinionista lo attacca, interviene il fratello

L’opinionista Mayte Ametlla ha criticato il breve percorso di Onestini. “É stato molto noioso, mi ha annoiata. Per me lui è un belloccio insipido che ha cercato di flirtare con delle ragazze, sai che novità“. Immediata la reazione del fratello del bolognese.

“Non devi fare così con una persona appena uscita. Devi avere più rispetto. Non devi fare così con mio fratello. Bisogna essere più tranquilli, non si può attaccare e insultare una persona appena uscita” – ha affermato Gianmarco Onestini. Euforica Ivana Icardi, ex protagonista del Grande Fratello in Italia, per aver superato al televoto il favorito della vigilia. “Grazie a tutti. Quando mi vedrete in casa moriranno”.