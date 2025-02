Chi l’ha visto: Carlo scomparso a Napoli dopo il messaggio choc alla madre, la svolta nella notte

Ore di apprensione a Napoli per la scomparsa di Carlo e appello a Chi l'ha visto

Apprensione e preoccupazione a Napoli per la scomparsa del 27enne Carlo De Luca. Al termine della puntata del 26 febbraio di Chi l’ha visto la madre dell’uomo ha lanciato un disperato appello spiegando che era scomparso da Mergellina dopo aver inviato un allarmante WhatsApp. Nella notte la cugina ha riferito sulla pagina Instagram dell’influencer Enzo Bambolina che era stato ritrovato.

Il disperato appello della madre di Carlo a Chi l’ha visto: ‘É un addio’

Come riferito dalla madre Carlo aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere rientrato da lavoro. “É venuto da lavoro, ha mangiato, si è lavato e se ne è sceso. Poi mi ha mandato una lettera su WhatsApp in cui mi ha detto che saluta tutti. Dalle nipotine, al padre, al suo ex ragazzo, ai dipendenti.

Mi ha lasciato anche le disposizioni per il pagamento dei ragazzi. Non mi risponde al telefono, non so dove sta. É un addio che mi ha mandato. Ho fatto anche la denuncia, ma non lo riusciamo a trovare” – ha riferito mamma Francesca durante il collegamento con Federica Sciarelli in chiusura di puntata di Chi l’ha visto. “Da Mergellina si mobiliteranno tutti per aiutarlo”.

Il post di un familiare nella notte: ‘É stato ritrovato’

Un appello è stato lanciato sulla sua pagina Instagram anche dall’influencer Enzo Bambolina. Dopo alcune ore la cugina ha commentato il post annunciando il ritrovamento di Carlo e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento del familiare dopo una giornata di grande apprensione.

La cugina di Carlo riferisce la notizia del ritrovamento