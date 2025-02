Parroco positivo all’alcol test dopo un incidente: sospeso dal Vescovo di Avellino

Parroco sospeso dopo la positività all'alcol test

Il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha deciso di sospendere un parroco della provincia dopo che quest’ultimo è risultato positivo all’alcol test in seguito a un incidente stradale. La decisione è stata presa dopo un incontro in Curia, durante il quale il prelato è stato invitato a seguire un percorso per limitare il consumo di alcol.

L’Incidente e il controllo dei carabinieri

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in provincia di Avellino. Il parroco sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale e, all’arrivo dei carabinieri, è stato sottoposto all’alcol test, come da prassi.

L’esito ha rivelato un tasso alcolemico superiore al limite consentito, portando così al ritiro della patente del sacerdote.

La decisione della Curia: sospensione e possibile Riabilitazione

Dopo essere stato informato dell’accaduto, il vescovo Arturo Aiello ha convocato il parroco in Curia per comunicargli la decisione della sospensione.

Durante l’incontro, al sacerdote è stato consigliato di intraprendere un percorso per ridurre il consumo di alcol. Tuttavia, non è esclusa l’ipotesi che l’alcol test sia stato effettuato dopo la celebrazione della messa, e che quindi l’assunzione di vin santo possa aver influito sul risultato.

Possibili sviluppi: il parroco potrebbe tornare in servizio?

Al momento, il sacerdote è sospeso dal suo incarico, ma non è chiaro se la Curia preveda una futura reintegrazione, magari dopo un periodo di riflessione e riabilitazione.

L’episodio ha suscitato diverse reazioni all’interno della comunità locale, tra chi sostiene il parroco e chi ritiene giusta la decisione della diocesi.