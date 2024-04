Chi l’ha visto, crede di essere fidanzato con Dua Lipa e le versa soldi: Franco Bonzi scompare

“Credeva di essere fidanzato con Dua Lipa“. Gianfranco Bonzi, detto Franco, è scomparso dopo aver chattato a lungo con una donna che si presentava con il nome della star britannica della musica ed alla quale ha fatto alcuni bonifici. Della vicenda si è parlato durante la puntata del 10 aprile di Chi l’ha visto.

Il profilo fake di Dua Lipa

Gianfranco Bonzi scomparso dal 23 marzo, gli amici: ‘Era convinto di essere fidanzato con Dua Lipa’

L’uomo, originario di Chioggia, aveva raccontato agli amici del rapporto con questa donna conosciuta sui social che poi improvvisamente era sparita. “Ai primi di marzo mi ha raccontato di averle inviato 5000 euro. Era convinto di essere fidanzato con questa Dua Lipa perché lo chiamava amore mio. Si è autoconvinto di questo rapporto che aveva con lei e gli avevo detto che c’è qualcosa che non va se un personaggio famoso ti aggancia e chiede soldi”. Una relazione virtuale iniziata la scorsa estate.

All’improvviso la donna è scomparsa da Facebook ed il colpo per il 60enne che manifesta il suo malessere sul social con un post preoccupante. “Buonasera Costellazione. Questo è il mio ultimo post che pubblico e anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere. Un saluto a tutti, ma soprattutto agli amici più cari coi quali ci siamo divertiti parecchio. Buona continuazione. game Over“.

Il 60enne ha versato 5000 euro alla persona con la quale chattava su Messenger: lei sparisce e Bonzi scrive un messaggio allarmante

Gli amici hanno raccontato che Franco Bonzi aveva iniziato a cercare conforto e attenzioni sul web dopo la morte dei genitori. “Sapevo da quest’estate che si sentiva con questa donna”. Quando il profilo della falsa Dua Lipa sparisce Bonzi va in tilt. Dopo poco però riappare con un’altra foto ma il 60enne è diffidente nonostante la donna via Messenger gli dica di essere “sua moglie” e gli manda anche una foto.

L’inviata di Chi l’ha visto ha provato a contattare la donna che non ha risposto su Messenger ma ha inviato dei messaggi in chat in un italiano scomposto asserendo di aver saputo da una presunta amica che Franco Bonzi è a Cagliari e chiede 50 euro da versare immediatamente per andare a vedere se il sessantenne è lì.

La finta Dua Lipa risponde all’inviata di Chi l’ha visto: ‘So che Franco è a Cagliari, dammi 50 euro e vado a vedere se è lì’

Quando il bonifico, via PostePay, non viene effettuato la donna interrompe la comunicazione. “Non chiedetemi più nulla di Franco”. Gli amici sono preoccupati anche per un biglietto inquietante. “Non mi vedrà più nessuno”. L’ultima immagine ritrae l’uomo il 23 marzo quando esce dall’abitazione di Brera. Dagli approfondimenti di chi l’ha visto la falsa Dua Lipa dovrebbe essere una persona originaria della Sicilia.