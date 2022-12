Chi l’ha visto, la 19enne Desy ritrovata grazie alle segnalazioni dei telespettatori: genitori in lacrime

Aveva fatto perdere le tracce di sé dopo aver litigato con la madre la mattina del 28 novembre. I genitori, residenti a Milano, avevano denunciato l’accaduto a Chi l’ha visto con la madre che non aveva nascosto i suoi timori per la sorte della 19enne Desy.

Desy era scomparsa a Milano dopo una lite con la madre

Tra le segnalazioni anche un avvistamento a Napoli. “Qualcuno l’ha intortata, altrimenti come faceva ad arrivare lì. Non ha portato via nulla se non il carica batteria. Amo mia figlia e guai chi me la tocca”- aveva riferito mamma Elisabetta. Subito dopo una telespettatrice ha contattato la redazione di Chi l’ha visto sostenendo di aver visto una ragazza molto simile a Desiré nei pressi della metro Toledo. “Mi ha colpito il colore dei capelli, era la parte destra rasata… come un taglio da uomo. Mi ha colpito per i capelli verdi e la felpa rossa, un bell’abbinamento di colori”.

I genitori di Desirè si abbracciano dopo aver ricevuto la telefonata dalla figlia

La 19enne chiama i genitori dopo essere stata riconosciuta da una telespettatrice

Alla fine il regalo di Natale è arrivato con Desy che ha contattato la famiglia mentre l’inviato del programma di Rai 3 stava parlando con un vicino di casa. “Mi ha detto una signora qui a Napoli che i tuoi genitori ti cercano” – ha detto la 19enne che è stata allertata da un’altra telespettatrice che aveva visto la ragazza durante il programma televisivo condotto da Federica Sciarelli. “Puoi tornare a casa quando vuoi” – ha detto il papà di Desy che poi ha ringraziato l’inviato di Chi l’ha visto dopo aver abbracciato la moglie tra le lacrime.