Chi l’ha visto, Liliana Resinovich: le immagini della differenziata e il racconto choc della vicina

In esclusiva Chi l’ha visto ha mostrato video e fotogrammi di Liliana Resinovich la mattina della scomparsa nel corso della puntata del 7 febbraio mentre fa la differenziata.

Federica Sciarelli: ‘Liliana fa la differenziata in maniera meticolosa, poi si sarebbe andata a suicidare’

Istantanee che hanno fatto emergere ulteriori dettagli con la testimonianza di Gabriella, una vicina dell’impiegata triestina “Immagini che fanno impressione. Si vede Liliana che prende i sacchetti e fa la differenziata in maniera precisa e meticolosa, da brava cittadina. La cosa che fa più impressione è che poi Liliana prende quella strada a sinistra e poi scompare” – ha spiegato Federica Sciarelli. “Pensare che fa la differenziata e poi va a suicidarsi… “. Dalle immagini si vede anche la vicina, Gabriella Micheli, che percorre la stessa strada a passo svelto per andare in palestra. “Se l’avesse raggiunta questa storia cambiava”.

La vicina di Liliana Resinovich ha raccontato a Chi l’ha visto di utilizzare un’applicazione sportiva con la quale è stato possibile verificare l’orario che sembra corrispondere a quello delle telecamere della Polizia che hanno immortalato la moglie di Sebastiano Visintin. “Quella mattina esco alle 8:41 con la mia applicazione fitness che poi viene considerata medica. É un’applicazione responsabile… Scendo e vado a fare il mio percorso fino al centro città. Tutto viene registrato.. Lei va fuori prima di me, due minuti prima di me scopriremo dalle telecamere. Recupero mentre lei va a fare la differenziata anche perché ho un passo più veloce” – aggiunge Gabriella Micheli.

La vicina Gabriella Micheli: ‘Avevo un passo più veloce, l’avrei raggiunta e salutata’

Qui l’interrogativo: “Come è possibile che non ci siamo incrociati visto che percorrevamo la stessa strada? L’avrei salutata“. Da qui gli interrogativi dei familiari che non credono all’ipotesi del suicidio. Non è da escludere che Liliana Resinovich sia salita su un’auto. Un particolare che alimenta ulteriori dubbi sulla fine dell’impiegata scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata Il 5 gennaio 2022 in un boschetto di Trieste, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni.