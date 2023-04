Chi l’ha visto, scomparso Enrico Cominato nel biellese: ‘Scalzo e in stato confusionale’

É scomparso dal comune di Pettinengo, nel biellese, venerdì 31 marzo ed è stato avvistato in stato confusionale nei pressi del santuario di Oropa. Il fratello di Enrico Cominato, 35 anni, è intervenuto telefonicamente a Chi l’ha visto per chiedere aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili a rintracciare il congiunto.

Scomparsa Enrico Cominato, gli avvistamenti a Oropa e Cossato: l’appello del fratello a Chi l’ha visto

“Siamo preoccupati perché non è rientrato e risulta disperso ufficialmente dal 1° aprile. É stato avvistato a Oropa ma non sono riusciti a fermarlo. É in stato confusionale, ha bisogno di cure mediche ed è scalzo. La pista recentissima è di queste ore riguardano una segnalazione a Cossato, sempre provincia di Biella. Una persona ci ha detto che è qualche giorno che lo vede sul ponte che divide Cossato da Quaregna oltre che nei pressi della stazione” – ha spiegato il fratello, Valerio Cominato.

Quest’ultimo ha aggiunto, nel corso della puntata del 12 aprile di Chi l’ha visto, che sicuramente ha la barba incolta, capelli disordinati e un dente scheggiato davanti. “É un gran camminatore ma è in stato confusionale e quando è in queste condizioni non ragiona molto. Il cellulare risulta spento”.