Scomparsa Maria Rosa D’Angelo a Palermo, borsa ritrovata a Mondello: i timori dei familiari

Stanno vivendo ore di angoscia i familiari di Maria Rosa D’Angelo, la 64enne che tutti chiamavano Rossella. Della donna non si hanno notizie dal 23 dicembre quando si è allontanata dalla sua abitazione in via XX Settembre, a Palermo, vicino al Politeama, facendo perdere le sue tracce.

La donna si è allontanata dall’abitazione di via XX Settembre il 23 dicembre

La donna vive sullo stesso pianerottolo di nipote e cognato ed è stato quest’ultimo a vederla per l’ultima volta la sera del 22 dicembre. “Mi ha detto che ci saremmo visti l’indomani ma al risveglio non era più in casa”. I congiunti hanno sporto immediatamente denuncia, preoccupati anche per il momento che stava attraversando la donna. “Soffriva di depressione” – ha riferito l’amico Pino Cappiello. Poche ore dopo la denuncia la polizia ha ritrovato a Mondello, sul marciapiede di fronte al Bar Touring, la borsa di Maria Rosa D’Angelo con il cellulare all’interno.

Il nipote, Simone Federico, ha lanciato un appello via Facebook. “É già stata fatta una denuncia di scomparsa ma abbiamo paura che sia scomparsa in mare a Mondello. Chiediamo alla guardia costiera di intervenire, Se non si cerca in massa, non la troverà nessuno”. Prima di andare in pensione la 64enne, che non era sposata, gestiva un negozio a Pantelleria.

Borsa e cellulare ritrovati a Mondello: ‘Chiediamo alla Guardia costiera di intervenire’

La donna non guidava e si presume che potrebbe essere arrivata a Mondello in taxi o in autobus. Le ricerche potrebbero intensificarsi tra gli scogli a Capogallo. Un messaggio è stato diffuso anche sulle pagine social del programma Chi l’ha visto.